HIBOR走势｜1个月拆息连升2日 报3.35厘

香港银行同业拆息(HIBOR)长短期限利率走势不一。根据香港银行公会于12月29日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连升2日，报3.35060厘。

短期拆息个别发展

短期拆息方面，隔夜HIBOR报3.99786厘，较昨日跌2.61点子。1星期HIBOR升5.60点子至4.45905厘；2星期HIBOR亦升3.82点子至3.96631厘。

中长期利率涨跌不一

中长线利率方面，2个月HIBOR升3.99点子，报3.08435厘。3个月HIBOR则跌1.06点子，报3.08435厘。6个月HIBOR升1.33点子至3.05042厘；12个月HIBOR微跌0.04点子，报3.09167厘。

