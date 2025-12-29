HIBOR走势｜1个月拆息连升2日 报3.35厘
更新时间：11:22 2025-12-29 HKT
发布时间：11:22 2025-12-29 HKT
发布时间：11:22 2025-12-29 HKT
香港银行同业拆息(HIBOR)长短期限利率走势不一。根据香港银行公会于12月29日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连升2日，报3.35060厘。
短期拆息个别发展
短期拆息方面，隔夜HIBOR报3.99786厘，较昨日跌2.61点子。1星期HIBOR升5.60点子至4.45905厘；2星期HIBOR亦升3.82点子至3.96631厘。
中长期利率涨跌不一
中长线利率方面，2个月HIBOR升3.99点子，报3.08435厘。3个月HIBOR则跌1.06点子，报3.08435厘。6个月HIBOR升1.33点子至3.05042厘；12个月HIBOR微跌0.04点子，报3.09167厘。
相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！
