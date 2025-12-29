明年地产股有望创新高｜曾渊沧

近一段日子，新股上市已经不像过往那样一上市就升，跌破上市价的新股还真不少，有些跌幅还很大，原因是不少新股上市定价定得太高了，小股民认购新股面对亏损，渐渐地会失去申请新股的热情。目前，似乎只有生物科技股的新股表现得比较好。

生科股是最受欢迎新股

实际上，生物科技股在上市时，多是仍然没有盈利的企业，这些企业出售的是一个憧憬，憧憬这间企业将来能赚钱。投资者认购这些股，也是在赌一赌，赌这个企业将来能赚钱，申请这些股与风险基金的投入一样有风险，只是希望「高风险，高回报」，目前已经上市多年的生物科技股中，股价翻倍的相当多，因此，生物科技股仍然是最受欢迎的新股。

本港超级豪宅依然值钱

2025年香港新股上市集资世界第一，估计港交所（388）今年的盈利会破纪录。盈利破纪录，股价何时可以创新高？目前，香港上市公司中有不少盈利已经创新高，但是股价却跟不上，未能同时创新高，理由是整体市场气氛仍然不佳，要再耐心等待。

近日，太古地产（1972）出售一个在深水湾道的物业，售价22亿元，呎价14.7万元。这说明香港的超级豪宅依然很值钱。超级豪宅的供应依然很少。只要有人愿意出售，不难找到买主。

恒隆及太古地产表现较佳

明年利率看跌，对楼价有利，实际上今年已经有不少本地的地产股股价跑赢恒指，这包括出售深水湾道物业的太古地产，还有恒隆集团（010）、恒基地产（012）、新世界发展（017）、新鸿基地产（016）、信和置业（083）、长实集团（1113）等。

这可以说本地主要的地产发展商的股价，都表现不错，可惜暂时股价仍未能创新高。比较之下，今年香港地产股升幅较高的是恒隆集团与太古地产，这两间地产公司的业务以收租为主，太古地产于深水湾道的物业在出售前也是用来收租的。

楼价继续上升，目前地产发展商推出新楼盘畅销，明年也肯定如此，大量资金回流，股价就有机会创新高。历史上，股市往往是走在楼市之前，香港地产股在去年3月已经见底回升，而香港楼价则在今年3月才见底回升，时间相差一年，因此，将来也必定是地产股股价先创新高，才轮到楼价创新高。

今年，中石油（857）股价表现远胜于中石化（386），理由是中石油以开采石油为主，中石化则恰恰相反，以提炼石油为主，中石油开采石油的价格是国际标准一致，但是中石化提炼的汽油则是中央决定价格，不能任意提高价钱。不过，中央「十五五」规划要推动绿色经济，不提倡使用汽油车，可能逐渐提升汽油的价格，这将对中石化有利。

曾渊沧

