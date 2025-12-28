2025年投资赚20%才「合格」 明年QE非不可能 李声扬：关注3类股

转眼间2025年已近尾声，这一年全球股市可谓「躺赢」之年，只要投资者持有主要指数或适度分散配置，便能轻松取得可观回报。港股表现尤为突出，恒生指数全年上涨28%、科技指数升23%、国企指数亦升22%，若均衡投资三大指数，平均回报约25%。美股虽然稳健，但相对逊色，道琼斯工业指数升14%、标普500指数升18%、纳斯达克指数升22%，均衡配置平均回报约18%。若港股与美股各占一半，组合整体回报应在20%以上，这已成为合理基准。若投资回报低于此水平，或需反思选股或配置策略是否得当，甚至谦虚承认不足。

追踪国家股市ETF平均赚33%

美股升势高度集中于少数科技巨头，标普500的500只成份股平均回报仅13%，中位数更只有7%，约40%个股全年录得下跌，显示选股难度高，不少AI及加密概念股更大幅回落。相比之下，港股情况较为均衡，恒生指数89只成份股平均回报接近指数升幅，中位数达16%，仅25%成份股下跌，得益于估值原本偏低，小型股从低位强力反弹。

放眼全球，追踪51个国家股市的ETF（以美元计）平均回报高达33%，中位数30%，其中48个国家录得升市，占比95%。即使随机选择市场，也极可能取得30%回报，可见20%回报仅属很低的门槛。

联储局累计减息6次，共1.75个百分点，包括一次大减0.5厘，直接刺激港股公用事业及地产板块近期强势，中电（002）、长江基建（1038）等屡创一年新高。资产类别分化明显，预期减息而买债的投资者不仅亏损，更大幅跑输股市；同为避险资产，黄金升幅近一倍，比特币则差一大截。

减关税或成明年重大变数

展望2026年，经济前景仍充满不确定性。联储局主席鲍威尔任期届满，新主席上任或受政治压力影响，倾向更宽松政策。虽然局方点阵图中位数仅预测减息一次，但市场预期减息两次或以上机会不小，尤其失业率升至4年高位、通胀数据持续低于预期。若经济增长进一步放缓，重启量化宽松（QE）并非不可能，这将再度向市场注入大量流动性，类似疫情后措施，预料利好科技及成长股，但同时需警惕潜在通胀反弹及资产泡沫风险。

另一重大变数是减关税。若美中或其他主要经济体推动降低关税，将显著刺激全球贸易、减轻企业成本压力，特别利好出口导向的中国及亚洲新兴市场。港股作为中国经济重要窗口，制造业、消费及相关板块料迎来反弹机会。地产及公用股仍可看高一线，长江基建、领展、新鸿基地产（016）、长实集团（1113）等值得继续关注。美股方面，Meta等科技龙头亦具吸引力。

总结而言，2026年股市或延续上升趋势，但波动性料将加剧。建议投资者保持分散配置，关注公用、地产及优质科技股，同时维持小量黄金及比特币作为对冲。历史告诉我们，股市总在风险与不确定中成长，每年皆有唱衰声音，但长期稳健投资往往胜出。投资者宜保持谦虚心态，灵活调整策略，迎接新一年的机遇与挑战。

李声扬

