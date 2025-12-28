Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025年投资大丰收 股楼金债全线升 林本利料港楼可再升6% 恒指两三年内见3万

投资理财
更新时间：06:00 2025-12-28 HKT
发布时间：06:00 2025-12-28 HKT

2025年即将完结，林本利回顾2025年香港股市及楼市表现，坦言今年「股、楼、债、金、外币甚么都升了」，相信不少人也过了丰收的一年。展望未来，他对港股、港楼均乐观，有信心恒指未来两三年挑战3万点；楼市则在美国持续减息下，楼价指数可望再升5%至6%。

港股今年截至12月24日累升近29%，恒指1月中曾低见18671点，以及4月9日受特朗普关税战困扰曾低见19260点，其后受惠AI概念，重磅科技股「发威」，恒指10月2日则升至27381点的4年高位，若投资者能够把握1月及4月的「入市良机」，今年可赚逾四成。

港股有「神奇力量」托市

不过最近两三个月，港股在25000点水平，林本利打趣指港股有股「神奇力量」在支撑，「硬是跌不穿25000点」，他相信这股「神奇力量」是北水，港股通直至今年11月流入了1.4万亿元，过去两年合共流入了2.2万多亿元，再加上过往多年流入金额，加起来已超过5万亿元的股票，「占大市是十几巴仙，所以是完全可以操控所有走势」，还未计不少有中央机构、保险公司资金、内地社保、国企大股东的持股。

林本利重申其港股走势预测，相信未来两三年内能够重见3万点。他期望港股可稍为回调至23000至24000点，由这个水平升至3万点，升幅25至30%较像样；否则由25000点水平升至3万点，刚好仅升20%。

2028年CCL或上望170点

中原城市领先指数CCL最新报143.56点，按周跌1%，2025年累升4.3%，较今年低位134.89点则回升6.4%，林本利指其居住的海怡半岛升幅更劲，「原来政府拍板由港铁兴建南港岛线西段，相信有人偷步入市，推升该区楼价。」事实上，今年楼市仍由新楼市导，他直言发展商采取「要钱不要货」策略，低价促销套现，截至11月已售出约18,800个单位，今年新盘销售估计约2万个单位。

早前中原创办人施永青认为楼市升浪若维持多于三年，至2031年CCL有机会升至250点，即6年内累升85%。林本利说，若楼价一如施永青预测，在2018年至2021年楼市高位「摸顶」买楼的人士当然开心，但他以港人最新供楼负担推算，现在CCL合理水平应是152、153，估计楼价仍有5％至6%上升空间。

同时，考虑到美国减息因素及港人薪酬上升，未来一年或一年多，实际按息应该回落至2.75或2.5厘，加上预计打工仔人工每年增幅3％至4%，2028年CCL或上望170点，「计及已供了多年楼还本，应该差不多全部人都脱苦海。」

料联储局明年减息两三次

提到减息，林本利预计，大型银行的最优惠利率(P)将维持在5厘不变，但银行来年仍会通过提高按揭回赠来吸引客户。而随著美国进一步减息，预计银行会由「P减1.75」转为「P减2」或「P减2.25」，以降低实际按息。

美息方面，从早前公布的利率点阵图可见联储局内看法很分歧，中位数反映明年可能会减多一次息、减幅0.25厘；市场则预期减2次，累减0.5厘，林本利亦预期联储局明年至少减息两至三次，因美国经济一般、失业率已升至4.6%，而市场也缺乏资金，近来联储局除了停止量化紧缩，本月起更每月额外买多400亿美元的短期国库券，「其实现在他们的银根是很不够的，银行其实是水紧（资金紧张）的」，相信是美国多间科技公司借钱发展AI所致，「这个答应买1000亿、那个又答应了买500亿，应该是快要爆煲了，不过不知道甚么时候爆」，他不讳言这是一个大骗局，再次提醒学生，不宜沾手二三线的科技股及英伟达，若要投资科技股，较安全做法是买科技股ETF。

相关文章：美科技股估值过高势危 林本利吁勿迷信明星股「大家知他们没可能赚尽全世界钱」

 

