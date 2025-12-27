贵金属迎疯狂星期五 金价再破顶 见4549美元 银价飊7% 「今年回报大胜美股」

圣诞节后首个交易日，贵金属市场迎来「疯狂星期五」，黄金、白银和铂金价格齐创历史新高，当中现货金一度突破每盎司4,540美元，创历史新高。银价更单日飙升约7.7%。有分析指，美元疲弱、地缘政治紧张局势及对联储局2026年进一步降息的预期，成为推动贵金属继续破顶的主要因素。事实上，金银今年的回报率已跑赢了美股标普500指数，有不少大行均指出，部分担心「AI泡沫」的资金持续将贵金属作为终极对冲工具。

白银今年累升逾150%

现货金在「拆礼物日」大升逾1%，一度高见每盎司4,549.92美元，再创历史新高。全年来看，黄金已累计上涨约70%，有望创下自1979年以来最佳年度表现。纽约期金曾高见4,584美元，收报4,552.7美元升逾1%。

白银表现更为亮眼，周五单日飙升7.69%，现货银突破79美元关口，最高曾触及每盎司79.5美元。今年以来，白银已累计上涨超过150%，远超黄金的涨幅。

铂、钯升170%及111%

铂金同样表现惊人，现货铂金大涨10%至每盎司2,459.5美元，创历史新高，全年涨幅超170%，创下自1990年有伦敦基准价以来最大年度涨幅。钯金也涨逾11%至每盎司1,925美元，全年涨幅已超111%。

多重因素共同推动黄金价格持续走高。Sky Links Capital Group行政总裁Daniel Takieddine指，地缘政治紧张局势加剧继续支撑对黄金等避险资产的需求。委内瑞拉局势紧张，美国封锁石油运输船并加大对马杜罗政府的压力，以及美国与尼日利亚政府合作对伊斯兰国组织发动的军事打击，均增强了黄金的避险吸引力。

SPDR金ETF今年被增持20%

美元走弱也是推动金价上涨的关键因素。彭博美元现货指数本周下跌0.7%，为6月以来最大跌幅，美元走弱通常对黄金有利。大量ETF买盘亦是近期金价上涨的主要动力，全球最大的贵金属ETF——SPDR黄金ETF的持有量今年增长超过20%。

此外，市场对美国联储局将在2026年进一步减息的预期、各国央行持续买金、ETF资金流入增加，以及年末市场流动性较低而放大的价格波动，都是支撑金价上涨的因素。

白银今年升势比黄金更惊人，主要受到多重因素推动。首先，投机性资金流入白银市场；其次，10月份历史性空头挤压后，主要交易枢纽持续出现供应中断；第三，美国商务部正在调查进口关键矿产是否构成国家安全风险，这可能为对白银实施关税或其他贸易限制铺平道路。

联储局2026年进一步减息的预期、各国央行持续买金、ETF资金流入增加等，料均支撑金价上涨。

料成「AI泡沫」对冲工具

另外，高盛早前报告提出「商品控制权」的新叙事，认为金属不仅是周期性资产，更是战略资产。市场也注意到，金银今年的回报率大幅跑赢标普500约18%的升幅，部分担心「AI泡沫」的资金正在将贵金属作为终极对冲工具。麦格理今年9月已指出，黄金成为AI投资者的对冲工具。若AI热潮泡沫爆破，资金可能转投实体资产的黄金。美银上月亦提议投资者，买入黄金及中国股市以应对AI可能出现崩盘的对冲工具。

对于贵金属市场在2026年前景，Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示，对美国联储局在2026年进一步减息的预期、美元走弱以及地缘政治紧张局势加剧，正推动贵金属市场的价格波动。尽管年底前可能存在一些获利了结的风险，但上行趋势依然强劲。他预计黄金下一个目标是4,686.81美元，明年上半年很可能达到5,000美元。

名家料金价明年1万美元

传奇经济学家、金融分析师兼畅销书《货币战争》作者里卡兹（Jim Rickards）近日预期，明年黄金和白银将迎来「爆炸性」表现，料金价可能达到每盎司1万美元，而白银价格或上涨至200美元并不会感到意外。

Birch Gold Group金融市场策略师Peter Reagan指，「就白银而言，虽然无法保证，但经济不确定性上升和持续通胀表明，在新的一年里我们可能会看到更高的价格和更强劲的需求。」不过，市场研究公司Spectra Markets总裁Brent Donnelly亦持谨慎态度：「白银是一种容易抛物线式上涨，然后崩盘的产品。」

至于铂金，近几周一路飙升，单是12月已上涨了超过40%。自彭博1987年开始收集数据以来，铂金价格首次突破每盎司2,400美元。除了强劲的实体需求外，由于主要生产国南非的生产中断，汽车和珠宝业所用金属的全球供应今年预计将连续第三年出现缺口。



