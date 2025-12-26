《货币战争》作者料2026年金价飙至1万美元 3大因素推金价上升

据内媒报道，传奇经济学家、金融分析师兼畅销书《货币战争》作者里卡兹（Jim Rickards）近日分享他对贵金属市场前景的观点，并预测2026年黄金和白银将迎来「爆炸性」表现。里卡兹表示，他对黄金价格可能达到每盎司1万美元，而白银价格或上涨至200美元并不会感到意外。

地缘政治风险影响黄金需求

里卡兹指出，推动贵金属牛市的因素主要包括三方面：一是各国央行持续增持黄金的需求与相对停滞的供应；二是机构投资者，包括主权财富基金和捐赠基金的需求正在上升；三是地缘政治风险规避需求增加。

关于地缘政治因素，里卡兹特别提到，欧洲试图接管俄罗斯资产的举动或正影响黄金需求。他解释，「如果你是沙特阿拉伯、日本、或巴西，或者任何大的美国国债持有者，你看到这些情况就会想：『如果美国不喜欢我做的某件事怎么办？也许我应该把一部分资产分散配置到黄金上。』」

实物交收或成市场催化剂

里卡兹还认为，贵金属未来的升势可能超出大多数投资者的预期。他指出，纸金属市场与实物金属市场之间存在结构性失衡，纸黄金和纸白银的规模相对于实物供应的比例高达100:1，这为价格大幅上升创造条件。他还指，只要投资者持续将合约滚动延期而不要求实物交收，市场就能正常运转。不过他提醒，一旦实物需求上升，情况将立刻改变，只要市场有一部分人要求实物交收，商品交易所和托管机构便无法提供足够的实物来应对。

里卡兹表示，虽然他此前预测2026年底金价将升至5000美元，但近期的市场走势使他重新评估了这一目标。现在他相信，2026年底前黄金价格达到1万美元的情景并非不可能。