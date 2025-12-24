HIBOR走势｜1个月拆息止跌回升 报3.28911厘

根据香港银行公会12月24日公布的数据，港元拆息大部分向上。与楼按相关的1个月港元拆息(HIBOR)止跌回升，升18.27点子至3.28911厘。

短期拆息

隔夜拆息升107.58点子至4.02393厘；1星期拆息升128.01点子至4.4031厘；2星期拆息升53.69点子至3.9281厘。

中长线利率

中长线利率方面，2个月拆息升1.04点子至3.04446厘；3个月拆息升6.54点子至3.09494厘；6个月拆息微升0.45点子至3.03714厘。唯一录得下跌的12个月拆息则跌0.11点子至3.09202厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！