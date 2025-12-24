HIBOR走势｜1个月拆息止跌回升 报3.28911厘
更新时间：11:21 2025-12-24 HKT
发布时间：11:21 2025-12-24 HKT
发布时间：11:21 2025-12-24 HKT
根据香港银行公会12月24日公布的数据，港元拆息大部分向上。与楼按相关的1个月港元拆息(HIBOR)止跌回升，升18.27点子至3.28911厘。
短期拆息
隔夜拆息升107.58点子至4.02393厘；1星期拆息升128.01点子至4.4031厘；2星期拆息升53.69点子至3.9281厘。
中长线利率
中长线利率方面，2个月拆息升1.04点子至3.04446厘；3个月拆息升6.54点子至3.09494厘；6个月拆息微升0.45点子至3.03714厘。唯一录得下跌的12个月拆息则跌0.11点子至3.09202厘。
相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！
最Hit
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
2025-12-23 12:04 HKT
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
2025-12-23 09:45 HKT
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
2025-12-23 11:20 HKT