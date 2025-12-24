Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富豪输钱 输到无家庭地位｜周显

投资理财
更新时间：10:49 2025-12-24 HKT
发布时间：10:49 2025-12-24 HKT

日前笔者去倾一单生意，个中间人话，老板应该答应条件，不过他要问过家人，先至可以覆实。

我奇怪地问：「老板不是向来好恶，一言堂，家人完全无地位，他倾刁，家人无得讲的吗？」

中间人，也即是老板头马，其实身家都有几亿银，他说：「以前就系，你知啦，近几年老板输咗好多钱，家人咪『日哦夜哦』，话老板决定错晒，老板被『哦』得多，咪冇地位啰。」

这位老板算是白手兴家，犹然如此。另一位地产中亨，都有几百亿身家，又是富二代……其实都已70几岁。他也是输内房、输地产，输到好甘，以前好恶，仔女唔敢出声半句，而家输到「头耷耷」，无他，个仔骂他输晒阿爷留低副身家啰！

不过，这些其实都已是幸运的一群，皆因暂时仲可以保全生命，虽然迟啲如果个市再跌落去，就唔敢包，不过暂时仍然可以吃香喝辣，同以前分别不大。

然而，有几个爆咗煲的，如马亚木、邓成波，自己的肉身瓜埋，儿子想怨都无得怨，咁先至叫做惨呀。

周显
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
6小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
16小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
19小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
17小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
19小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
20小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
2025-12-23 11:20 HKT