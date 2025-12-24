富豪输钱 输到无家庭地位｜周显

日前笔者去倾一单生意，个中间人话，老板应该答应条件，不过他要问过家人，先至可以覆实。

我奇怪地问：「老板不是向来好恶，一言堂，家人完全无地位，他倾刁，家人无得讲的吗？」

中间人，也即是老板头马，其实身家都有几亿银，他说：「以前就系，你知啦，近几年老板输咗好多钱，家人咪『日哦夜哦』，话老板决定错晒，老板被『哦』得多，咪冇地位啰。」

这位老板算是白手兴家，犹然如此。另一位地产中亨，都有几百亿身家，又是富二代……其实都已70几岁。他也是输内房、输地产，输到好甘，以前好恶，仔女唔敢出声半句，而家输到「头耷耷」，无他，个仔骂他输晒阿爷留低副身家啰！

不过，这些其实都已是幸运的一群，皆因暂时仲可以保全生命，虽然迟啲如果个市再跌落去，就唔敢包，不过暂时仍然可以吃香喝辣，同以前分别不大。

然而，有几个爆咗煲的，如马亚木、邓成波，自己的肉身瓜埋，儿子想怨都无得怨，咁先至叫做惨呀。

周显

