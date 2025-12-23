ZA Bank用户全年获800万回赠 外卖、旅游及出行成三大消费 1人创951次外卖记录

ZA Bank公布《2025年用户行为数据报告》显示，用户透过该行App内不同理财工具，全年合共获得超过800万的额外利息与股票回赠。其中，透过「步步生息」储蓄功能（走路达标即可赚取额外利息），用户于全年行走超过600亿步，共获得超过500万的额外利息；而StockBack x ZA Card所带来的股票回赠总额亦突破300万，反映数字银行为用户带来崭新而实际的消费理财体验。

资讯科技及消费等成热门投资板块

投资行为方面，热门投资板块为资讯科技、消费、医疗保健及指数基金。消费模式方面，ZA Card交易数据指出，用户最常见三大开支类别为外卖、旅游相关消费及搭乘Uber等的出行服务。当中一名用户更创下全年951次外卖交易记录，平均每日近3单；亦有用户在同一天内完成多达9次外卖交易，创下单日最高纪录。

喜爱UNIQLO及POP MART等品牌

至于用户最喜爱品牌，包括UNIQLO、POP MART、Netflix、麦当劳、Starbucks及万宁，这些品牌及消费模式的共通特质是「高频次、即时满足及熟悉可靠」，背后所呈现的或是一种与生活节奏同步的资源调配逻辑。

ZA Bank今年更首度推出个人化「年度回顾」功能，让用户可透过ZA Bank App查阅自己一整年的日常数据，用第一身视角重温过去的生活点滴。

