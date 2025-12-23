滴滴香港推冬日优惠 最多可减310元车费

圣诞与新年假期将至，滴滴香港宣布推出冬日出行礼遇，由即日起至2026年1月4日期间，向新旧用户派发最多310元的车费优惠，包括210元优惠券包，内有多张5折优惠券，每张最高减30元；并推出每日秒杀免单活动，单程车费最高优惠100元。

推「指定区域专属搭车券」

此外，为方便市民与游客游览冬日人气景点，滴滴香港还在多个节庆热点推出限定出行优惠。用户只需先于App内领取「指定区域专属搭车券」，其后前往指定地点或由指定地点出发，系统即会自动套用满100元减50元优惠，毋须手动操作。

相关节庆热点包括迪士尼乐园、海洋公园、西九文化区、山顶广场、中环皇后像广场花园、大馆、尖沙咀码头，以及赤柱海滨及美利楼，但实际适用地点、时段及名额以App内显示为准。

