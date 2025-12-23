GUM称12月强积金人均蚀1448元 全年赚逾4.2万 「懒人基金」表现稳

强积金顾问机构GUM公布，截至12月18日，强积金综合指数报283.5，12月录得0.5%跌幅，年初至今则仍累升达15.6%。人均回报方面，12月录得亏损1,448元，但年初至今仍有42,685元的正回报。GUM表示，尽管12月市场出现调整，但强积金年初至今仍录得正面回报，成员可根据自身风险承受能力，审视资产配置策略，平衡短期波动与长期增值潜力。

强积金指数表现

强积金市场表现方面，股票基金指数跌幅较大，12月下跌0.8%，全年仍升22%；混合资产基金指数月内微跌0.2%，全年升幅15.5%；固定收益基金指数月内微升0.03%，全年则增长3.2%。

中港股票基金全年表现最佳

股票基金之中，12月表现最好是欧洲股票基金，录得2.3%升幅，全年回报达23.8%；相反，「其他股票基金」12月表现较差，跌幅达2.2%，全年则仍升17.1%。期内，香港及大中华股票基金12月分别录得1%及0.9%的跌幅，但全年升幅仍高达29.2%及30.8%，继续稳居年度表现前列。

此外，俗称「懒人基金」的预设投资策略基金于12月表现相对稳健，跌幅较股票及混合资产基金轻微。其中，核心累积基金及65岁后基金均录得0.4%的负回报，但全年分别升13%及5.9%，显示其保守配置在市场波动中具防守性，适合追求长期退休目标的成员。