港漂留港意欲低 叹孤单又挨贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾

政府近年积极推行各类「抢人才」政策，对比其他移民政策，要在香港永居不算艰难，只要合法在港居留满7年，即可顺利成为「新香港人」，但这张身份证的价值在部份港漂眼中，似乎没有以前那么矜贵，从以往抱著期盼而来港发展，变成正在挣扎是否继续留下，当中涉及住屋需求及薪金落差等现实问题。

「留港同学一只手数完」

政府今年8月首次公布作为港漂主力军之一的「高才通计划」续签数据，显示首批签证到期者的续签比例仅为54%，意味近半持有该类签证的港漂选择离开香港，连永居身份都不打算换取。当中不少人认为，永居身份除在旅游或教育方面相较便利，并无其他优势，不值得将7年时间及金钱用于换取一张「旅游免签卡」上。

至于另一批港漂主力军，即透过留学而留下就业的内地人士，根据入境处数据显示，2023年有逾26万人通过非本地毕业生留港/回港就业安排（IANG）获批留港，其中24万人来自中国内地，2024全年非本地毕业生留港人数仅约2.5万人，每年通过IANG签证成为香港永久居民的港漂仅逾一成。有来港攻读硕士的港漂表示，班内绝大多数同学来自内地，但毕业后选择留港就业的「一只手都数得完，寥寥无几」，绝大多数都回到家乡求职、考公务员，又或者继承父业。

香港竞争更有效健康

选择留港就业的港漂，他们认为，同一行业对比，香港薪资水平比内地高，也指虽然香港各行各业竞争激烈程度不亚于内地，「但香港是有效率的卷，而内地是无效率的卷」，例如在香港职场更多比较的是谁更有才能，而在内地比较的是谁下班更晚，他们指出香港的职场文化更健康有效，因此愿意留港发展。

不过，他们无一例外都表示感到孤单，「同学们毕业后都回内地了，在香港也没甚么知心朋友」，甚至萌生放弃换取永居，直接回家乡「躺平」的念头，更有不少港漂一拿到永久身份后，就辞职及退租回内地了。

租金旺季淡季同样高企

究竟为甚么这批人才最终选择离开？首先，最大是住房成本问题。尽管近年香港楼价回调，较高位下跌近3成，但仍然连续15年位居全球楼价最难负担城市榜首，即使对于香港本地人来说，买楼亦不容易。

租楼成本亦同样困扰港漂，无论是传统旺季还是淡季，租金都持续高企。根据28Hse研究部数据显示，踏入11月后，租金指数仍报116.58点，与8月暑假旺季的117点仅相差0.35%。差估署数据更显示，2025年9月租金指数达200点，创下自2019年8月以来的次高纪录，今年首九个月累计上升3.9%，反映租金水平并未如预期般回落，市场保持强劲支撑。

更令人却步的是，香港的住房不仅昂贵，而且面积极小，与内地形成鲜明对比。香港人均住房面积仅为172方呎，基本上相当于内地单位中一间睡房的大小。很多港漂在社交平台展示自己居住的「鸽子笼」，时常引起广泛关注，譬如市区一间200方呎的旧楼单位月租可达万元，令人震惊。

这种高价低质的居住条件促使越来越多港漂，甚至香港本地人，宁愿增加通勤时间，亦要转向深圳租楼。深圳一个600方呎以上的两房单位，租金通常只需每月4,000至6,000元人民币，「性价比」明显较高。对港漂而言，当租金占收入过大比例时，确实需要重新评估在港就业的性价比。

产业较单一 薪金落差大

除住房成本外，港漂更需面对职场收入与期望之间的落差。香港产业结构单一，就业机会主要集中于金融业及商贸服务业，但新兴产业如内地繁荣的电商、自媒体及科技AI等发展相对有限。这种结构性问题导致许多拥有科技、创意或其他专业背景的内地人才，难以找到与自身专长相匹配的职位，被迫转行或妥协。

薪资方面的落差尤为明显，不少港漂初来港时怀抱高薪期待，但很快便面临现实冲击。他们普遍认为「要在香港扎根，月薪5万是必须的」，但实际情况是大多数职位只能提供2至3万元月薪，远不足以应对香港高昂的生活成本。这种薪资与预期差距在高学历人才中体现得尤为突出，许多港漂为求在香港立足，投入巨额留学成本取得高学历，却发现回报率远低于预期。

其中有港漂前后多年投入约200万元取得法律博士学位后，毕业后持续一年都找不到合适工作，最终找到的职位起薪点也仅2万左右。她透露，目前已在港居留够7年，但仍不打算换取永居身份，认为内地在法律业务上拥有的机会更多，未来更有回内地发展的意向。

除薪资与现实相距甚远外，更为棘手的是职业发展中的晋升瓶颈。许多港漂反映，尽管在专业能力上不逊色，但在晋升机会上却常面临「本地人优先」的壁垒，难以进入企业的核心管理阶层。从在内地「有头有脸」到香港「无人问津」，社会地位断崖式下跌，备受打击。这种职涯发展受限的感受，加上文化融入的挑战，让不少港漂在几年打拼后选择重返内地，寻求更广阔的发展空间与更平衡的生活品质。

政府宜推补助增归属感

尽管港漂留港困难重重，真正成为永居的比例不高，但从统计数据可见，近年透过政策或留学途径来港的港漂人数正逐年增加，证明香港仍具备一定的吸引力，令他们认为远赴香港是值得一试。同时，即使部份人最终没有续签、没有留在香港，但无可否认他们也为香港作出过贡献，是否留港只是双向选择的问题。

若要让港漂留在香港发展，政府不仅要「抢」，更要展示出「留」的好处，例如给予一定就业补助、提供创业资金支持，设立「港漂就业津贴」及阶段性税务优惠，再或者有限度提供「人才公寓」，让他们在香港能没有后顾之忧地发挥自身的特长，找到自己的事业发展。

政府亦需要定期聆听港漂群体的困难与需求，推动「港漂社区」建设，提升港漂的归属感与安全感，亦可成立「港漂事务办公室」，定期进行满意度调查，让政策制定更贴近实际需求。因为只有打造宜居、宜业的城市环境，才能令香港真正留住人才。

记者：罗芊芊

