亚洲财富管理市场酝酿革新 AI加强分析力 为投资者度身订造理财方案｜胡子亮

更新时间：13:49 2025-12-23 HKT
发布时间：13:49 2025-12-23 HKT

近10年亚洲财富管理市场急速变化，资产规模大幅提升，投资环境改变，复杂性增加，客户需求转变，传统的服务模式显然不足，这正是市场革新的最佳时机，而人工智能就是实现变革的加速器。

投资者需求更多资讯及个人化选项与服务，具备更强能力的咨询顾问服务更见关键。咨询顾问要提升能力应对市场需求改变，AI（人工智能）技术是重要工具，甚至是工作伙伴。大数据分析在资产管理市场一直有发挥作用，与AI结合，可为咨询顾问提升专业能力，可让顾问更有效分析市场丰富而复杂的数据，使金融机构能更广泛为客户群提供实时资讯，以及精准且高度个人化的投资建议。透过AI驱动的市场分析及预测模型，可推动更深层次、以客户为中心的专业咨询顾问服务。

AI整合端到端客户旅程事在必行

AI颠覆咨询和服务产业乃大势所趋，但能真正将AI融入端到端客户体验流程中的企业却寥寥可数。现时虽然有不少企业已开始在特定场景下使用AI，但要充分发挥其价值，端到端的客户整合必不可少。我想强调，端到端整合是打造完整AI客户体验的唯一方法。以下3点可阐释整个客户流程的部署情况：

1.风险管理：顾问透过运用AI驱动的风险评估工具，全面分析客户的财务状况、目标及风险承担能力，再提供智能化的投资建议及动态优化投资组合。

2.财务规划： 借助AI分析复杂的财务情景，提供涵盖税务优化、遗产规划、保险策略和退休方案的全面建议。

3.投资者教育与行为管理： 透过AI提供适应性学习模组和个人化内容，帮助客户深入了解资本市场，并培养长期投资习惯。然而，与美国和欧盟等成熟市场相比，亚洲咨询顾问服务在公共证券管理中的占比远低于5%，两者有巨大发展差距，这正正令发展潜力更大。

7大核心能力助开拓业务

亚洲客户需求变得多元化，高净值及超高净值（Ultra-high-net-worth individuals：UHNW）人士数量快速增长，对高级专业财富管理服务的需求增加，加上市场环境不确定因素（如人口老化、地产市道欠佳及低利率情况）亦令投资者追求更稳健资产投资组合，整体亚洲财富管理市场其实机遇处处。

同时，金融监管的持续完善和生成式AI（Generative AI）等新兴技术的普及，亦为咨询业务的增长提供了肥沃土壤。生成式AI可创造动态、情境感知型的投资建议，更人性化及有创造力，可模拟市场结果，并生成定制报告，令高度个人化投资建议更易达成，更具规模又可照顾更微细部份。透过先进分析和预测模型，更能在不确定市场中识别新兴趋势和风险。

要准确捕捉商机，成功开拓咨询服务，我认为金融机构需具备以下在7个关键能力，而AI在当中扮演关键角色，举例如AI驱动的客户关系管理（CRM）工具可进行行为分析及预测建模，让人类顾问更深入预测客户需求，并透过大数据和情感分析进行更全面的投资研究。

1.要有明确客户价值主张

2.个人化且专业的投资者教育；

3.结合人机协作的差异化服务模式；

4.贯穿投资前中后期的客户体验；

5.进行多角度的的投资研究；

6.进行全面化数码转型；

7.推出「资产管理规模（AUM）与交易相结合」的收费模式

不同类型的财金机构包括私人银行、综合性金融机构及精品银行都可根据本身特质，革新服务及引入AI，制定差异化战略，捕捉市场触觉，满足甚至创造客户需求，为业务拓展新路线。

胡子亮

麦肯锡董事合伙人
 

