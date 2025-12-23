Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金价再创新高 突破4480美元 分析料明年上望5000元

投资理财
更新时间：09:39 2025-12-23 HKT
发布时间：09:39 2025-12-23 HKT

金价再创历史新高，现货金价突破4480美元水平，每盎司高见4486美元，单计本月已累升逾6%。综合分析预测，金价有望升上5,000美元，并于4,000美元楼上有支持。

受惠地缘政治局势紧张

独立外汇商品分析师卢楚仁认为，受到地美国与伊朗和委内瑞拉之间的地缘政治局势紧张影响，市场借势炒高金价，料稍后回吐后于明年首季有机会冲上5,000元，因首季联储局或再减息，美元将保持弱势，若金价能突破5,000元，将再挑战5,400、5,500元。

憧憬美国明年减息增加

芝商所客席讲师谭家康则认为，金价升是因为美国上月通胀回落至2.7%，令市场憧憬美国明年减息次数将由原来1次增至2次，利淡美元，故料明年初金价将升上4500元，然后见顶回落，但仍将高于4,000元水平。

美日法三地财政受质疑

此外，恒生（011）首席市场策略员温灼培称，美国联储局货币政策转向；日本加息后，日本10年国债息率攀升，显示市场对当地财政状况的担忧正在加剧；同时法国的财政预算再遭国会否决，也令人对其财政状况感不安，在三地财政状况同受质疑下，资金遂流向黄金，这才是金价飙升的原因。他料金价将上望5,000元，并于4,200元有支持。
 

