市场回暖未必等于风险消失 年末基金投资更要冷静｜彭永东

每逢年末，市场气氛往往出现微妙转变。今年2025年亦不例外。11月以来，部分主要股市出现反弹，投资情绪较早前改善，不少投资者开始重新部署。然而，表面回稳之下，市场其实呈现高度分化，板块轮动频繁、估值差距扩大，正是最容易令人「凭感觉做决定」的时候。

笔者留意到科技及人工智能板块，仍然是市场关注的焦点。从数据来看，企业盈利并未转弱，约八成以上标普500企业第三季盈利胜预期，科技及健康护理板块表现亮眼。不过，美股升势集中于少数大型科技股及AI相关股份，估值已处偏高水平。11月期间，增长股明显跑输价值股，部分AI股份出现获利回吐，市场开始讨论是否出现泡沫。其实，这类调整并不意外，也未必代表趋势结束，反而提醒投资者，过度集中於单一主题，才是投资中最常见的风险来源。

宏观环境同样值得留意。美国通胀仍维持在约3%，高于联储局2%的目标，意味减息步伐仍有变数。中美贸易关系虽见缓和，但结构性问题未解，消息面仍可能引发短线波动。中国方面，第三季GDP增长放缓至4.8%，四中全会为未来五年政策方向定调，聚焦高质量发展及科技创新，长线方向清晰，但短期经济数据仍反复，市场难免起伏。

在这种情况下，笔者相认为基金投资更需要基本功，简单综合以下三点建议：

1. 分散投资不在于「买多几只基金」，而是分散不同地区、资产类别与风格的风险

2. 板块轮动可以留意，但不宜变成追逐短期表现的理由。

3. 与其尝试预测市场高低，不如养成定期检视投资组合的习惯，确保配置仍然合适。

不少投资者回顾时会发现，真正影响回报的，往往不是市场方向，而是有没有坚守纪律。短期波动容易令人急于获利或恐慌离场，结果错过反弹。基金投资的角色，正是透过时间与专业管理，平衡风险与回报。年末不是最后冲刺的时刻，而是为下一个投资周期重新调整步伐的关键。

彭永东

IPP Financial Advisers Limited 董事