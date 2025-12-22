宏利伙浸信会医院推「门诊及日间癌症治疗免找数服务」

宏利香港今日（22日）宣布，进一步深化与香港浸信会医院的合作伙伴关系，推出门诊及日间癌症治疗免找数服务，适用于香港浸信会医院及其辖下之浸信会东九龙医疗中心。

简化索偿流程

宏利表示，因应患者对便捷治疗选项日益增长的需求，上述服务让合资格客户在接受癌症日间治疗时无需预先支付费用，不仅简化索偿流程，亦减轻他们在关键时刻的财务压力。

此外，这项合作为合资格客户引入香港浸信会医院辖下医疗中心的一系列增值服务，包括疫苗接种与健康检查等项目，为客户提供便捷的疾病预防服务，并鼓励其积极参与健康管理；同时，新安排进一步深化了宏利与香港浸信会医院的合作，让客户除了获得由肿瘤科专科医生提供的第二诊疗意见外，亦可受惠于更多贴心服务。