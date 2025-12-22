2026年应是另一个减息年｜曾渊沧

美国11月通胀率是2.7%，远低于市场预期，令市场对美国联储局明年初还会再减息的预期又上升了。不少人对明年联储局还会再减息的看法相对保守，在前个星期联储局第三次减息之后，市场一般认为明年全年联储局只会再减息1次或2次，每次也只限0.25厘。有人认为，联储局主席鲍威尔或会刻意与特朗普对着干，明年5月任期届满之前不会再减息，但是实际上鲍威尔绝非与特朗普对着干。

鲍威尔的任期在明年5月届满，有分析指任满之前鲍威尔可能不再减息，但我觉得这是太过保守的预期。实际上，鲍威尔绝非与特朗普对着干，他只是坚守联储局独立运作的原则，并以他认为正确的专业评估来决定加息与减息，决定后就会勇往直前。

2020年新冠肺炎时期，联邦利率被调降至零。2022年加息幅度之大、时间之长，使到许多经验老到的投资者亦亏钱，特别是地产商。这说明他对特朗普或是拜登，都是一视同仁。本来，去年9月开始的减息应该会在今年一整年继续下去，但是特朗普重新入主白宫，改变了鲍威尔的看法，理由是他担心特朗普的关税会带来巨大的通胀压力，结果他观察了8个月之后，终于决定再减息，目前已经减息3次，估计还会再继续，今年11月通胀率如此低，的确没有理由不再减息。

新任主席一定大幅度再减息

展望2026年，也应该是另一个减息年，鲍威尔可能再减息两次，每次0.25厘。6月，新上任的主席一定会大幅度再减息，相信特朗普在委任这个人之前已经再三评估这个人是否会完全效忠自己，答应减息。减息对特朗普很重要，因2026年将举行美国中期选举，共和党绝对不能输。

要赢得选战，明年美国的经济一定要非常繁荣，减息有助制造经济繁荣。为了为减息造势，相信特朗普会下令降低部分入口产品的关税，特别是那些影响民生的产品、那些美国自己没有生产的产品。降关税可以降低物价，进一步为减息开路。

别人兴奋时 反而要开始小心

2026年股市会进一步繁荣，会更多新股上市、旧股配售集资，暂时2025新股集资的金额不算巨大，一般只有数亿至数十亿元，百亿元以上的不多，旧股配售更少；但是踏入2026年，新股上市集资额可能是2025年的两倍，旧股配售更会是急增数倍之多，那时候，市场上的钱就不断地流出市场，进入上市公司的口袋，股市就有资金干枯的压力。因此，如果我们看到有百亿元，甚至千亿元的集资活动，不要太兴奋，那是危险的讯号。

港股已经连升两年，再升多一年，就会进入兴奋状态，到那个时候，「阿猫阿狗股」都会上升，但别人兴奋时，自己千万不要兴奋，反而要开始小心。

新股上市，定价一般不会再是便宜货了，更多新股会是以极高市盈率上市，而且不是去年盈利的历史P/E计算，而是以明年的预测P/E计算，所谓预测，多数是夸张的，要小心。抽新股无妨，抽中应该马上卖掉，千万不要以更高价追货。

