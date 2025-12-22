日圆圣诞前夕跌穿5算 找换店称市民兑Yen按年大增1倍

临近圣诞假期，日圆跌穿5算水平，港人纷纷「唱平Yen」应节，为赴日旅游作准备。小女孩找换店负责人告诉本报，周末兑换日圆情况十分畅旺，其中周六交易额达13亿日圆，较平日升逾八成，较去年圣诞节前夕交易额亦大增1倍。除找换店外，本地银行中以永隆银行的汇价更吸引，昨日兑日圆汇价为0.04985。每美元上周兑日圆曾见157.78水平，专家指出，日圆利率缺乏持续上涨讯号，料美元兑日圆有望触158水平。

小女孩找换店负责人又指，受益于今年整体经济回暖，市民手头资金较去年充裕，圣诞节前夕的交易额比去年同期增长约一倍，仅昨日交易额达9亿日圆，亦高于平日水平。

美元兑日圆有望触158水平

臻享顾问董事总经理王良享表示，日本央行与政府之间存在政策共识，即在加息的同时，仍将维持相对宽松的货币环境，过去两年的「春斗」显示日本工资已经上升，却仍未能追上物价涨幅。他指，日本央行未来的政策走向，亦将取决于明年「春斗」谈判的成果。

星展香港财资市场部环球市场策略师李若凡预测，短期内日圆仍面临下行压力，美元兑日圆有望接近每美元兑158日圆的前期低位。