Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日圆圣诞前夕跌穿5算 找换店称市民兑Yen按年大增1倍

投资理财
更新时间：09:56 2025-12-22 HKT
发布时间：09:56 2025-12-22 HKT

临近圣诞假期，日圆跌穿5算水平，港人纷纷「唱平Yen」应节，为赴日旅游作准备。小女孩找换店负责人告诉本报，周末兑换日圆情况十分畅旺，其中周六交易额达13亿日圆，较平日升逾八成，较去年圣诞节前夕交易额亦大增1倍。除找换店外，本地银行中以永隆银行的汇价更吸引，昨日兑日圆汇价为0.04985。每美元上周兑日圆曾见157.78水平，专家指出，日圆利率缺乏持续上涨讯号，料美元兑日圆有望触158水平。

小女孩找换店负责人又指，受益于今年整体经济回暖，市民手头资金较去年充裕，圣诞节前夕的交易额比去年同期增长约一倍，仅昨日交易额达9亿日圆，亦高于平日水平。

美元兑日圆有望触158水平

臻享顾问董事总经理王良享表示，日本央行与政府之间存在政策共识，即在加息的同时，仍将维持相对宽松的货币环境，过去两年的「春斗」显示日本工资已经上升，却仍未能追上物价涨幅。他指，日本央行未来的政策走向，亦将取决于明年「春斗」谈判的成果。

星展香港财资市场部环球市场策略师李若凡预测，短期内日圆仍面临下行压力，美元兑日圆有望接近每美元兑158日圆的前期低位。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
22小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
19小时前
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
苏民峰2026马年运程︱12生肖运势逐个睇！长者属马兔健康要小心 3个生肖旺桃花易脱单
生活百科
21小时前
警方拘捕15人，检获大批证物。梁国峰摄
上环10亿日圆劫案│警方拘15人涉串谋行劫 未起回巨款
突发
37分钟前
考车牌︱元旦起禁考试车用「外挂」睇位 教车师傅爆行家出猫离谱玩烂规矩：考生势更易肥佬
社会
21小时前
昨日（20日），最后一辆经皇岗口岸验放通关的跨境货车从香港进入内地。
皇岗口岸︱最后跨境货车通关 货运通道完成历史使命︱36年珍贵照片
即时中国
21小时前
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美
影视圈
16小时前
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
78岁林子祥颈上现「离奇状况」  进食精神涣散跟唔切老婆  状态直线下滑令人担忧
影视圈
13小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
22小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
18小时前