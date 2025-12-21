丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入

女性预期寿命向来较男性长，丈夫较太太「先走一步」的情况在全球也很普遍。早前有外媒报道指，美国一位学识渊博女士在丈夫突然离世后，面对复杂的投资组合及财务术语束手无策，结果花费了不少时间，并寻求专业理财顾问协助下才在理财路上站稳阵脚。有理财专家建议夫妇应及早进行财务规划的沟通，并将退休投资「化繁为简」。

据《华尔街日报》早前报道，美国一名75岁的退休教授爱丽丝，写过11本书并能读懂俄语等外语，学富五车，但在理财这课题上却一窍不通，多年来家庭财政由丈夫萨沙负责。不过萨沙去年突发因脑中风离世，留下的爱丽丝一人独自处理两人的百万美元财产。

Excel记录非常复杂

爱丽丝发现丈夫生前整理的家庭理财Excel表格非常复杂，充满难以理解的投资术语。虽然她知道两人拥有过百万美元资产，但对于ETF、指数基金等产品完全一头雾水。丈夫在生时，她曾几次尝试了解家庭财务，但每次几分钟便听不下去，丈夫也渐渐失去耐性谈这个话题。

后悔没有及早学理财

爱丽丝后来向丈夫生前的理财顾问求助，合并了多个投资账户，将部分股票转换为现金和债券以降低投资风险，并邀请子女参与打理其老本。她坦言后悔没有及早学理财，若时光倒流，她希望当初能与萨沙拍一条片，让他解释每项投资背后的原因。

事实上，美国一个调查显示，在约400名丧偶女性中，不足半数感到准备好独立管理财务。同样情况亦经常发生在香港，而且不论男女也可能遇到这麻烦。家庭理财教育学会会长林昶恒过往曾接触一些个案，夫妇其中一方离世后，未亡人出现财富管理的难题。

家庭成员宜做好理财沟通。

几乎买入所有成分股

前述爱丽丝的个案中，丈夫萨沙生前投资大量股票，几乎买入了标普500指数每只成分股，并会制作Excel表，作为投资及理财纪录，由于这个表错综复杂，爱丽丝难以理解及接手丈夫的投资思路。

林昶恒指出，不论夫妇两人是否懂得理财，退休投资上实在不宜作出太复杂的操作，譬如涉及海外物业、大量股票投资等，一方面另一半可能真的一窍不通，不知道如何处理；而即使有能力理财，在经历丧亲之痛，也未必有心情处理。

年金储蓄保不用花心力

他建议退休人士，退休资产中在确保一部分作为流动资金后，其余部份宜投资在一些不用太花心力管理，也能制造收入的产品，例如年金、储蓄保单；若追求收益，兼且不介意价格波幅，派息股票或基金也是较简单的投资选择。

股神吁九成资产买ETF

事实上，股神巴菲特2013年曾透露其遗产规划，表示若自己较太太早离世，建议她将九成资产投入标普500指数ETF上，余下一成资产投资短期美国政府债券，因为这些对于不熟悉投资的人而言，是最简单及稳健的投资方式。

勿忽略「平安三宝」

另一方面，脑退化症往往无声无息地降临，林昶恒坦言，即使长者在生，也可能渐渐失去理财能力，无法进行理财决策，因此宜预早做好「平安三宝」，即订立遗嘱、持久授权书、预设医疗指示。当中持久授权书可确保，将来一旦出现认知障碍，缺乏精神行为能力理财，便会按持久授权书的安排，授权他人代为处理财务事项，包括操作其银行户口，进行股票投资买卖、物业买卖及租赁，及运用租金收入等决定，免却配偶或子女麻烦。

另外，不少港人也会开立海外银行或股票户口，有多年处理遗产个案经验的律师建议，港人宜告知配偶或后人自己拥有哪些离岸户口，或将这些户口资料写进遗嘱，以免突然离世后这些资产未能有效传承至遗属。

