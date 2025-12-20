投资者再次加入铜学会｜蓝血工厂

没有电缆，再伟大的算法也是孤魂野鬼。而电缆的灵魂，是铜。铜价最近在伦敦金属交易所创下历史新高，一度冲破每磅 5.3 美元的大关。这不仅是通胀的幽灵，更是所谓「金属超级周期」（Commodity Super Cycle）的号角。老牌美资巨头自由港（Freeport-McMoRan，代号 FCX）本该是坐在主家席的贵宾，最近却因为印尼格拉斯伯格（Grasberg）矿区的一场泥石流，弄得灰头土脸。

但投资的艺术，往往在于要在众人皆醉时独醒，在泥泞中看见黄金。

FCX 最近的股价跑输标普 500，理由很充分：印尼的格拉斯伯格矿区——这家公司的皇冠明珠——因为天灾不得不暂时停产。市场最怕不确定性（Uncertainty），于是纷纷抛售。

FCX有「蓝血」企业韧性

但如果你看看 FCX 第三季度的财报，会发现一种属于「蓝血」企业的韧性。尽管铜产量跌了 13%，黄金产量更是大跌 37%，这家公司的每股收益（EPS）竟然还有 0.50 美元，高于市场预期的 0.41。这就好比一个英国绅士，即便在大雨中摔了一跤，站起来时礼帽依然戴得端正，且口袋里的银币一分没少。

秘密在于铜价的飙升和惊人的成本控制。即便产量受损，FCX 的单位净现金成本仍死死压在每磅 1.40 美元左右。这种在逆境中保持高毛利（约 39%）和稳定现金流（单季 17 亿美元）的能力，证明了其商业模式的内在强度（Intrinsic Strength）。

当然，绅士也需要时间疗伤。FCX 的管理层很诚实——或者说，很有策略地进行了一次「预期管理」（Expectations Management）。他们明确告诉你：2025 年和 2026 年是苦日子。

最新的指引显示，印尼子公司（PTFI）要到 2026 年下半年才能恢复稳定生产。这意味著 2026 年的铜金产量将比原先预测暴跌四成以上。这是一剂苦口良药。市场听完，预期降至冰点。

华尔街短视助长线投资入场

但这可能却是机会所在。华尔街的短视，往往为长线投资者留出入场券。FCX 描绘了一幅 2027 年至 2029 年的宏伟蓝图：届时，年均产量将恢复至 16 亿磅铜和 130 万盎司黄金。这是一次彻底的「运营重置」（Operational Reset）。现在的阵痛，是为了两年后的爆发。

现在看 FCX，远期市盈率（P/E）高达 30 倍，看起来贵得离谱。但这是一个数学陷阱。P/E 之所以高，是因为分母（2026 年的预期盈利）被人为地因停产而压低了。但识睇当然是看企业价值倍数（EV/EBITDA）。FCX 的这一指标目前在 8 至 10 倍之间，甚至低于行业中位数。

市场开始为2027年复苏定价

市场已经在潜意识里「透视」了 2026 年的低谷，开始为 2027 年的复苏定价。一旦产量恢复，EPS 回归 2.50 美元的正常水平，现在的股价回头看就是地板价。

当然，风险总是存在的。铜价若跌回 4.00 美元以下，利润空间就会被挤压；印尼的地质结构和地缘政治也充满变数。但这就是周期性行业的游戏规则。但在全球电气化转型的大潮下，铜的需求只会增不会减。如果你相信未来的世界需要电，那么在泥石流掩埋的表象下，FCX 依然是一座值得守候的金矿。

蓝血工厂