保监局继续协调业界协助宏福苑火灾灾民 保险赔付金额逾2.57亿元

投资理财
更新时间：19:20 2025-12-19 HKT
发布时间：19:20 2025-12-19 HKT

大埔宏福苑火灾发生后的三星期以来，保监局积极协调业界调配资源，为受影响人士提供适切的协助。根据最新数据，保险公司作出的赔付金额超过2.57亿元。

人寿保险共1.066万保单

人寿保险方面，宏福苑住户共持有由36间保险公司发出约10,660张保单，主要为终身人寿、年金／储蓄及医疗／危疾保单，其中17间涉及理赔个案。这些保险公司已成功联络相关保单持有人或受益人，共涉及149宗个案，当中109宗赔付金额约4,150万元；另外40宗仍在处理中，赔付金额估计约1,180万元。

一般保险赔付金额约2.04亿

一般保险方面，宏福苑住户共持有由35间保险公司发出约1,800张保单，主要为家居、医疗及个人意外保单，其中34间涉及理赔个案。这些公司已成功联络相关保单持有人或申索人，共涉及1,038宗理赔个案，赔付金额约2.04亿元。

保监局将持续优化支援措施

保监局行政总监张云正表示，保监局将持续优化业界支援措施，主动接触灾民及其家属，以协助他们渡过难关。

香港保险业联会行政总监刘佩玲称，保险公司在极短时间内特事特办，向灾民发放了二亿五千多万的赔偿，彰显保险在危难时发挥的重要作用。

