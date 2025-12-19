积金易暂停使用eKYC注册 正研究替代认证方式

警方周三（12月17日）捣破一个与积金易平台有关的诈骗及洗黑钱犯罪集团，以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕5名男子（28至65岁），包括主脑及骨干成员。诈骗集团涉嫌今年3至11月期间，利用伪造身份证，冒充供款人在「积金易」开户，并盗取强积金存款。积金易平台公司表示，高度关注警方日前采取拘捕行动，并表示为保障强积金计划成员的利益，已暂停使用eKYC方式注册「积金易」并作详细风险评估。公众可继续使用「智方便」注册「积金易」帐户。积金易公司亦正研究其他可取代eKYC的身份认证方式，并会尽快公布有关安排。与此同时，积金易公司亦已加强处理提取强积金申请的措施，包括要求计划成员就申请提取强积金作额外的身份验证。

积金易公司发言人表示有关安排是为保障「积金易」用户的利益，对于新安排为用户带来不便致歉。

向警方报案积极配合警方调查

发言人强调，积金易公司在得悉个案后已即时向警方报案及积极配合警方调查，并感谢警方迅速行动拘捕疑犯。积金易公司已陆续联络受案件影响的用户，并在审视每宗案件的具体情况后，安排全数复原有关帐户的基金单位结余。目前证实除了警方已公布的个案，没有其他用户受影响。此外，积金易公司在常规检查平台运作以外，亦已额外检视过往透过eKYC注册的帐户，以加强保障强积金计划成员。

资讯安全属最重要一环

发言人亦强调，有关案件是怀疑有个别不法分子利用高仿的伪造身份证进行诈骗，并不涉及「积金易」平台系统的保安问题。发言人重申资讯安全是「积金易」最重要一环，故此已实施了多重保障，并根据政府在储存及处理保密资料方面的政策、指引及措施，又参考国际资讯保安守则和最佳做法，实施多层保安措施，而所有重要资料，包括「积金易」的资料，亦有多重加密，确保安全。

另外，因应今次案件，积金易公司已联同财经事务及库务局、警务处、数字政策办公室、积金局以及相关金融监管机构，全面检讨有关认证及防伪措施。

「积金易」用户如对上述安排有任何查询， 或发现帐户有任何异常情况， 请尽快致电1 8 3 2 6 2 2或亲临「积金易」服务中心与积金易公司联络。

