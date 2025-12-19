Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

HIBOR全线跌 一个月拆息连跌2日报3.168厘

投资理财
更新时间：11:55 2025-12-19 HKT
发布时间：11:55 2025-12-19 HKT

港元拆息全线下跌。根据香港银行公会12月19日公布的数据，与楼按相关的一个月香港银行同业拆息（HIBOR）连跌2日，跌1.57点子至3.16798厘。

隔夜息跌0.5点子至2.54833厘；1星期拆息跌7.11点子至2.82464厘；2星期拆息跌25.19点子至3.41179厘。

2个月拆息跌1.47点子至3.09024厘；3个月拆息跌1.68点子至3.0881厘；半年期拆息跌4.52点子至3.0597厘；1年期拆息跌3.39点子至3.0931厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！

↓即睇减息部署↓

