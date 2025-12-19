Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

减息预期升温 金价曾触4336美元迫近历史高位

投资理财
更新时间：10:52 2025-12-19 HKT
发布时间：10:52 2025-12-19 HKT

美国11月通胀意外地放缓，加强市场对美国减息的预期，金价一度迫近历史高位。现货金价曾升至每盎司4,336美元，距今年10月高位的4,381.52美元相差约1%。现货银则见65.6185美元，迫近日前创下的66.8932美元历史高位。

现货金最新报4,316.89美元，现货银报64.9403美元。

1月减息机会率升至27.7%

据周四公布的经济数据，美国11月CPI按年升2.7%，为2021年初以来最慢增速，并低过预期的升3.1%。数据公布后，利率期货显示联储局1月减息的机会率从24.4%上升至27.7%。

除了减息预期升温，利好贵金属表现。地缘政治紧张局势也增强了黄金的避险吸引力，本周委内瑞拉紧张局势升级亦支撑金价。美国总统特朗普下令封锁所有受制裁的油轮。

贵金属今年经历了炽热的涨势，黄金和白银都有望创下自1979年以来最佳的年度表现。白银价格已翻了一倍多，黄金上涨了约64%。

高盛报告指，美国减息导致ETF投资者「开始与央行竞争有限的黄金」，预计相同的两个驱动因素——结构性较高的央行需求和联储局减息周期性支持——将进一步推高金价。


 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
14小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
21小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 10:46 HKT
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
16小时前
考车牌｜明年1.1起考试车禁装「外挂」辅助 专家：惟有学多几个钟
社会
19小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
2小时前
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
18小时前
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
光腿神器︱贪靓女呼吸困难睇急症 医生警告：或致脓肿随时截肢
即时中国
4小时前
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环抢劫案．内情曝光│4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至上环港铁站外就擒
突发
18小时前