减息预期升温 金价曾触4336美元迫近历史高位

美国11月通胀意外地放缓，加强市场对美国减息的预期，金价一度迫近历史高位。现货金价曾升至每盎司4,336美元，距今年10月高位的4,381.52美元相差约1%。现货银则见65.6185美元，迫近日前创下的66.8932美元历史高位。

现货金最新报4,316.89美元，现货银报64.9403美元。

1月减息机会率升至27.7%

据周四公布的经济数据，美国11月CPI按年升2.7%，为2021年初以来最慢增速，并低过预期的升3.1%。数据公布后，利率期货显示联储局1月减息的机会率从24.4%上升至27.7%。

除了减息预期升温，利好贵金属表现。地缘政治紧张局势也增强了黄金的避险吸引力，本周委内瑞拉紧张局势升级亦支撑金价。美国总统特朗普下令封锁所有受制裁的油轮。

贵金属今年经历了炽热的涨势，黄金和白银都有望创下自1979年以来最佳的年度表现。白银价格已翻了一倍多，黄金上涨了约64%。

高盛报告指，美国减息导致ETF投资者「开始与央行竞争有限的黄金」，预计相同的两个驱动因素——结构性较高的央行需求和联储局减息周期性支持——将进一步推高金价。



