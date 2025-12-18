Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Game of the Year｜阮子曦

更新时间：16:44 2025-12-18 HKT
临到年尾，正当大家正在思考2026年的投资方向及行业板块选择，笔者就想谈及一些比较轻松的话题，以下的内容只期望间接影响你的投资选择，给予大家一些思考空间。

今个星期想谈及的话题正是游戏行业，资深的游戏玩家也会留意到最近游戏业界最盛大的颁奖典礼The Game Awards已隆重举行，当中最焦点的年度最佳游戏（Game of the Year ）赢家正是「Clair Obscur: Expedition 33」，笔者也花了不少时间完成了这只游戏，华丽的艺术CG风格及复兴了日系回合制的打斗方式，令小弟印象深刻。

游戏回报Double or Nothing

这游戏由Sandfall Interactive开发，并联同Kepler Interactive发行，游戏在是次颁奖礼上横扫9个奖项，这包括Game of the Year、Best Game Direction、Best Narrative等，创了TGA历史纪录。事实上，游戏发行商Kepler Interactive早在2021年9月获得网易（9999）1.2亿美元的投资，使网易成为少数股东，用作支持发行独立游戏，包括是次得奖的Expedition 33。老实说，笔者认为网易在COVID期间的这项投资，当时也一定想不到会有现时会有如此庞大的反应。

在投资市场的世界里，游戏产业可界定为一种IP的投资，投资的时期非常之漫长，皆因一只AAA游戏大作的开发时间可以横跨几个年头，而回报就非常之高风险，可以视作为Double or Nothing，笔者会看成游戏行业的作品投资与电影的投资十分类似，受欢迎与否只是一线之差。

腾讯及网易成较稳阵选择

在行业性质底下，如果大家投资游戏股份，明显地可以见到腾讯（700）及网易（9999）这类型的游戏平台，就成为一个较稳阵的选择，皆因每年的游戏管线（Pipeline）潜藏着数量不少的游戏发行，当其中一只新游戏不受欢迎，未来也有其他新游戏去补上，不会太影响盈利结果。

任天堂再创高峰 或仅时间问题

当中笔者最钟情的正是这个行业老大哥日本的任天堂（日：7974），这间公司坐拥可算是世界上运行得最长久及最成功的IP，旗下马里奥、宠物小精灵及萨尔达系列历久常新，由推出至今已越过20年的时间，仍然广受全球的粉丝爱戴，配合刚刚发布的新游戏主机Switch 2，似乎业绩再创高峰时间问题。

阮子曦

