HIBOR走势｜1个月拆息回落 报3.18厘

根据香港银行公会于12月18日公布的数据，本港银行同业拆息（HIBOR）长短期限利率走势不一。与楼按相关的1个月HIBOR终于两连升，报3.18363厘，较昨日下跌7.02点子。

短期拆息全线向上

短期拆息方面，隔夜息升5.73点子至2.55333厘；1星期HIBOR升8.71点子至2.89571厘；两星期HIBOR则升57.93点子至3.66369厘。

中长线利率普遍向下

中长线利率方面，两个月HIBOR跌0.91点子至3.10494厘；三个月HIBOR跌2.16点子至3.10494厘；六个月HIBOR亦跌2.11点子至3.10494厘。仅十二个月HIBOR微升0.05点子，报3.12702厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！