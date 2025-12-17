港人每月平均储蓄首「破万」 存保会：安全感需求提升 流动资金料需102万

香港存款保障委员会公布最新调查显示，港人每人每月平均储蓄金额首次「破万」，达10,100元，按年上升3%。香港存款保障委员会主席刘燕卿指，按维持一年的生活水平来说，港人认为今年平均需要拥有102万元储蓄会流动资金，才可获得「安全感」，而今年港人就现有储蓄能带来「安全感」的评分创四年新高，达54.3分。

该调查是由存保会委托香港中文大学香港亚太研究所，于2025年9月1日至10月2日，透过随机抽样并以电话访问形式，访问了共1047名18岁或以上的香港人，以及301名育有至少一名十岁或以下子女的家长。

储蓄方式以银行活期或定存为主

刘燕卿指，存款额上涨的核心驱动力是市民对安全感的需求提升，港人倾向于通过储蓄规划未来、应对不确定因素，而经济复苏迹象也进一步增强了市民的储蓄信心，储蓄方式仍以银行活期或定期存款为主，比例高达75%。

18至29岁储蓄表现尤为亮眼

香港中文大学香港亚太研究所（电话调查研究）副总监黄子为引述数据补充，18至29岁年轻群体的储蓄表现尤为亮眼，89%的受访年轻人有储蓄习惯，32%设定了明确储蓄目标，两项数据均高于其他年龄组别，每人平均每月储蓄金额达10,900元，显示年轻群体呈现出越来越积极的储蓄趋势。

有储蓄习惯家长比例近八成

值得注意的是，今年的调查再次就本港家长（育有至少一名10岁或以下子女）进行深入调查，目的是比较该组别在储蓄习惯上的变化。刘燕卿指，有储蓄习惯的家长比例近八成，较2020年增加约3个百分点，而每名家长每月平均储蓄金额为12,100元，较5年前的8,600元大幅增加四成；平均需要拥有116万元储蓄才有足够的「安全感」，较整体港人（102万元）高出14%。

本港数字银行的发展亦推动存款增长，刘燕卿表示，截至2025年6月，数字银行的存户数目已达到340万名，随著人才引进计划带来的资金流入及数字银行规模持续扩张，存款总额增长值得期待。

另外，存保会主席刘燕卿指出，按照存款保障计划成员（即本港持牌银行）的申报，去年内受存保计划保障的成员银行持有的相关银行存款总额为3.49万亿元。按计划成员的统计资料显示，当中超过92%存款人的存款获全面保障。



