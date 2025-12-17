Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

火灾之后 牛鬼蛇神都出来｜周显

投资理财
更新时间：14:05 2025-12-17 HKT
发布时间：14:05 2025-12-17 HKT

话说有一位地产代理，在宏福苑火灾之后，提出义务为其居民另觅居所。朋友同我讲起此事，我说：「虽然她是抽水，但至少无收佣金吖。」

朋友冷笑说：「你太纯情了！她的目的是夹灾民去买一手楼，皆因新楼佣金超高。而且，新楼还有很大的selling point，就系唔使维修，因此不会因维修而起火灾。」

当然，除了经济抽水，也有政治抽水，可以说，因这次事件，甚么牛鬼蛇神都跳了出来，企图煽风点火，希望也搞一些KPI出来，向主子邀功。

幸运的是，美国总统特朗普想和国家主席习近平在明年4月会面，就不能乘机搞乱香港，否则这大事就黄了。

至于笔者这个小市民，就这场大灾难，对政府自然有诸多不满，并且已经口诛笔伐了不止一次。可是笔者更加不想见到的是，香港再次陷入混乱，万一真的发生，也只有再次含泪支持政府。

周显
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
4小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
21小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
5小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
5小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
7小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
18小时前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
22小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
19小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
5小时前