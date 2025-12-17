港元拆息｜1个月HIBOR连升2日 报3.25厘 创6周高
更新时间：11:31 2025-12-17 HKT
发布时间：11:31 2025-12-17 HKT
发布时间：11:31 2025-12-17 HKT
香港银行同业拆息（HIBOR）全线上升。根据香港银行公会12月17日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连升2日，报3.25381厘，是11月4日（3.315厘）后最高，较上一个交易日升12.63点子。
隔夜HIBOR升50.18点子至2.49607厘；1星期HIBOR升44.38点子至2.80857厘；2星期HIBOR升44.47点子至3.08441厘。
中长线利率方面，2个月HIBOR升2.44点子至3.11399厘；3个月HIBOR升3.70点子至3.12655厘；6个月HIBOR升1.47点子至3.12607厘；12个月HIBOR升1.26点子至3.12655厘。
相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！
最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
2025-12-16 09:00 HKT
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
2025-12-15 20:00 HKT