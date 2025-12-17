港元拆息｜1个月HIBOR连升2日 报3.25厘 创6周高

香港银行同业拆息（HIBOR）全线上升。根据香港银行公会12月17日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR连升2日，报3.25381厘，是11月4日（3.315厘）后最高，较上一个交易日升12.63点子。

隔夜HIBOR升50.18点子至2.49607厘；1星期HIBOR升44.38点子至2.80857厘；2星期HIBOR升44.47点子至3.08441厘。

中长线利率方面，2个月HIBOR升2.44点子至3.11399厘；3个月HIBOR升3.70点子至3.12655厘；6个月HIBOR升1.47点子至3.12607厘；12个月HIBOR升1.26点子至3.12655厘。

