金价冲高回落已见顶？ 俄乌停战憧憬削需求 今夜两大数据成关键

美国总统特朗普（Donald Trump）表示，已无比接近达成俄乌和平协议的目标。在憧憬停战的乐观情绪下，被视为避险资产的金价短线出现回落，一度跌逾33美元至4,271美元水平。不过，金价后市是否就此转势，还看美国今晚9时30分公布10至11月非农就业报告，以及俗称「恐怖数据」的零售销售数据结果，因上述两项数据将为联储局的减息路径提供关键线索，一旦减息预期再次升温，随时触发金价、以至股市反弹。

特朗普被指有信心说服俄罗斯

综合媒体报道，美国与乌克兰官员周一（15日）在德国首都柏林磋商俄乌停战协议，据报美方建议向乌克兰提供类似北约（NATO）第5条款（即共同防御条款）的安全保障，以争取乌方同意停战协议，而特朗普亦被指有信心可说服俄罗斯接受。

金价走势方面，虽然近日持续强势，上周五更曾创出4,353美元高位，但今日已回落至4,300美元之下，连带多只在港上市黄金相关股获利回吐，其中紫金黄金国际（2259）及赤峰黄金（6693）收市分别跌6%及5.7%，紫金矿业（2899）亦跌4.4%，灵宝黄金（3330）跌4%，中国白银集团（815）则跌逾4.2%。

受政府停摆影响 数据充满异数

值得留意的是，美国今晚9时30分将会公布10至11月非农就业报告，但充满了异常因素。受美国联邦政府早前创纪录持续43天停摆影响，美国劳工统计局（BLS）延长了11月数据的收集期，但无法追溯10月的家庭调查数据，并将合并公布10月和11月的非农就业报告，而不会逐月单独公布。

此外，由于数万名接受「延期辞职计划」的政府雇员在9月30日之后离职，因此10月非农就业人数可能因联邦政府大规模裁员而出现负增长。美国联邦人事管理局（OPM）早前曾表示，约14.4万名政府雇员接受了延迟辞职计划。高盛则预计，这将使10月就业人数减少7万，11月再减少1万。

根据彭博调查的共识预期中值显示，经济学家预计非农就业人数将增加5万，失业率将升至4.5%、创2021年以来新高。

大摩：经济数据佳或是「坏消息」

另一方面，美国今夜同样时间亦会公布10月份零售销售数据。有媒体调查显示，10月数据预期按月升0.2%，前值也是增长0.2%。另有经济学家预计，扣除汽车和汽油后的零售销售将加速增长，表明第四季初消费者需求稳健。

除了影响金价之外，经济数据结果同样影响股市。大摩首席美国股票策略师Michael Wilson认为，若报告显示美国就业数据温和疲弱，可能反而有助推动股市上涨，因市场目前已回到「经济好消息即股市坏消息」的状态。他解释指，劳动力市场繁荣固然有利于经济，但会降低联储局明年减息可能性。

