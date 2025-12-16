Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港元拆息｜HIBOR全线向上 1个月拆息回升至3.12厘

更新时间：11:26 2025-12-16 HKT
发布时间：11:26 2025-12-16 HKT

香港银行同业拆息（HIBOR）全线向上。根据香港银行公会于12月16日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR扭转跌势，回升15.20点子至3.12756厘。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR升26.42点子至1.99429厘；1星期HIBOR升33.73点子至2.36476厘；2星期HIBOR亦升32.93点子至2.63970厘。

中长期利率

中长线利率方面，2个月HIBOR升10.35点子至3.08958厘；3个月HIBOR升10.14点子至3.08958厘。半年期HIBOR升3.23点子至3.11137厘；1年期HIBOR微升1.40点子至3.11399厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！

↓即睇减息部署↓

