港元拆息｜HIBOR全线向上 1个月拆息回升至3.12厘

香港银行同业拆息（HIBOR）全线向上。根据香港银行公会于12月16日公布的数据，与楼按相关的1个月HIBOR扭转跌势，回升15.20点子至3.12756厘。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR升26.42点子至1.99429厘；1星期HIBOR升33.73点子至2.36476厘；2星期HIBOR亦升32.93点子至2.63970厘。

中长期利率

中长线利率方面，2个月HIBOR升10.35点子至3.08958厘；3个月HIBOR升10.14点子至3.08958厘。半年期HIBOR升3.23点子至3.11137厘；1年期HIBOR微升1.40点子至3.11399厘。

