升七成的「旧股」｜曾智华

投资理财
更新时间：10:33 2025-12-16 HKT
发布时间：10:33 2025-12-16 HKT

当人人都集中研究AI股或内企股时，我宁愿老老土土，分析一些有潜质的旧香港股。今日讲两只，一为「美丽华酒店」（071），一为「希慎兴业」（014）。大家可知，这两只老牌股，年初开始，不断反复上升，刚刚创了年度新高？

美丽华由2月低位8.5元起步，上周升上10.23元，升了两成！

希慎兴业更是吓人，由1月底11.1元起步，1年后，可用爆升也不为过，上周四已到18.65元，升了七成多，对，你冇睇错，在经济仍满是不明朗的日子，佢竟升咗七成！

两只股息率皆有5厘以上

值得一提是上述两只股，股息皆有5厘以上，在有升有息的情况下，不但远远跑赢大市，更跑赢绝大部分上市公司。

一般小投资者，日日睇电视电台报价，来来去去都是十多廿只大成交股。对，这些股差不多代表了恒生指数的升降。只是，香港今天的大成交股，九成是国内股，究竟，与香港的实体经济，有几多直接关系呢？

例如小米、美团、中芯国际、泡泡玛特、快手、百度……，这些股，你认识几多呢？包括他们的生意策略、市场变化、生意前景、管理层作风（忠定奸，保守或冒进）、受政府政策影响程度、借贷数量……。

我必须承认，自己完全一嚿云。点解？因并没有足够资讯去作出深入研究，难以全面分析。这些「当炒股」，若人云亦云就一头插入去，肯定会不停「交学费」！还是留给青春无限的散户（仆低好快可以起番身）及内幕炒家玩好了。

近月尖沙咀及铜锣湾旺起来

经验告诉我，乱买，绝非投资之道，更是理财大忌。相反，我买的，一定是见到的，有透明度的，甚至是自己帮衬到的上市公司。

究竟点解美丽华及希慎兴业会在今年如此上升，小弟没有百分百答案，只知近月尖沙咀及铜锣湾，的而且确开始旺起来，而这正正是两大集团的根据地。再者，美丽华集团手执大量现金，较早时曾经豪气掟31.2亿元提出收购香槟大厦，虽然失败，但已经显示其底气极厚啊！

资深传媒人 曾智华
 

