积金易明年4月前全面上马 料收费降至0.3%以下 原定10年节省500亿 积金局︰5年可实现

积金易平台eMPF｜积金局致力推动强积金减费，该局主席刘麦嘉轩表示，强积金计划加入积金易的上台工作将于明年3、4月完成。随著积金易全面上马，很有信心于2026至2027财年强积金的行政费将由现时37点子降至30点子以下，并于2028至2029年进一步降到低至20点子，料届时累计节省可多达500亿元，即降费所需时间较原先预计10年大缩一半至5年，所悭金额亦高于原先估计的300亿至400亿元。

11个强积金受托人已加入平台

积金局局由去年6月开始安排12个强积金受托人的强积金计划加入积金易平台。刘麦嘉轩称，至今已经有11个强积金受托人成功加入平台，涵盖23万个雇主及740万个计划成员的帐户。现剩下汇丰旗下4个强积金计划，将分别于本月30日及下月29日分批上台。至于专为建筑业和饮食业而设的行业计划，已计划安排在明年3月和4月加入平台，届时将完成所有上台工作。

她指出，随著大型强积金计划加入积金易平台后，平台处理的行政指示越来越多，现时处理有关宗数已超过300万宗，其中有三分二的行政指示是以电子方式提交，包括供款指示、转移强积金、提取强积金及更改投资组合。这趋势对积金易的减费起了非常重要的作用。

有信心进一步减行政费

就减费方面，她说，自强积金计划加入积金易平台后，强积金基金的行政费已降至37点子，减幅最多可达六成，减费覆盖九成计划成员帐户，并占整体强积金资产85%。她扬言，好有信心行政费在2026至2027财年再减逾20%至低于30点子，并指假设明年度的行政费减至29点子，预计有九成强积金基金须下调行政费，即在目前378个基金之中，将有327个要减费，占了接近全部强积金资产。

积金局原先估计在积金易平台运作10年内，行政费将降到20至25点子，届时可节省合共300至400亿元。她最新表示，现时不用10年时间，只需5年就可将行政费降至20至25点子，可省回金额将达500亿元。她续说，当行政费降至20点子时，即较未推积金易时的58点子大减38点子，净投资回报亦会相应提高，经过40年供款及投资滚存，即退休时所累积的强积金将额外增加10%。

她认为，随著数码使用率和营运效率提升，强积金还有减费空间，一方面是经积金易减行政费，另方面要求受托人落实其他收费的5年减费计划。而受托人早前已向积金局提交5年减费计划，局方将持续与业界就此沟通，尽快推动减费。

今年强积金平均正回报达16%

今年9月强积金总资产突破1.5万亿元，较5年前增长50%。刘麦嘉轩表示，截至12月8日，今年强积金整体平均正回报为16%，而6个强积金基金类别全都录得正回报，当中表现最好为股票基金，平均净回报达25%，其次为混合资产基金，净回报有16.3%。若以自强积金制度实施以来计算，上述两类基金的平均年化净回报分别为5%及4.5%，表现也是优于其他类型基金。

她指出，俗称「懒人基金」的预设投资策略（DIS）旗下核心累积基金，年初至今的平均净回报为13.6%， 而自DIS在2017年面世至今的年率化正回报则为6.9%。此外，强积金实施了25年，她指有17年获得正回报，当中有6年的回报率在15%以上，历年来的年率化净回报4%，高于同期1.8%年率化通胀率。

随着「积金易」平台的上台安排进入最后阶段，市占率最高的宏利已于本月初加入平台，另一较大规模的汇丰旗下各计划亦分别将于12月30日及明年1月29日陆续加入。不过，使用新平台难免遇上问题，网上亦不时有用户抱怨积金易好难用、甚至不识用，因此《星岛头条》参考了积金易平台官方指引及积金局说明，以整合出一些解决方法。

积金易eMPF｜如何注册积金易？

当强积金计划转移至积金易平台后，有关行政工作将透过积金易平台执行，参与计划的雇主及成员可即时透过平台管理强积金帐户及提交有关指示；但要留意的是，其后成员必须透过积金易平台提交强积金的行政指示，而不可继续向受托人提交指示。

用户在积金易网站或积金易流动应用程式进行网上注册，当中包括身份验证、填写个人资料及设置用户名称和密码。

