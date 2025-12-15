幸运少女赢560万奖金 拣每周分期收款惹热议 被指不懂理财

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

买彩票中巨额奖金，想必会令人喜不自胜，仿佛人生一夜翻盘。然而，财富突然而至，也可能带来新的难题——究竟应该一次过拿走所有奖金，还是选择稳健分期收款？加拿大一名00后幸运儿赢得100万加元（约566万港元）奖金后，并不急于一次过领取，而是选择每周领取1000加元（约5600港元），决定一出随即引起热议。有人大赞她理智，认为可避免挥霍；亦有人大呼可惜，称一次过领款投资回报更可观，嘲讽她「不懂理财」。

综合外媒报道，这位20岁少女Brenda Aubin-Vega来自满地可（Montreal），今年1月初她花费4加币购买一张刮刮乐彩票，并赢得了头奖「Gagnant à vie」的100万加元奖金。据悉，Brenda所购买的刮刮乐彩票中头奖机率仅150万分之1。

20岁加拿大少女Brenda Aubin-Vega。
根据魁北克彩票公司Loto-Québec规定，得主有两个领取奖金选择，一是一次过免税领取100万加元；二是每周领取1000加元，直至生命结束。

据计算，如果每周领取1000加元，需要约19年时间才能取回全数奖金。如果将每周的奖金以5%的年增长率进行投资，约13年就能达到100万加元的未来价值，约21年则可达到200万加元。

最终Brenda选择分期领取奖金，她指相比一次性大笔奖金，分期领取奖金能够确保自己有持续稳定的现金流，同时亦较容易管理，避免过度挥霍。她还表示，将维持现有生活节奏继续工作，按部就班实现置业梦想。

事件经媒体报道后，在网上掀起热议。不少人认同Brenda的选择，大赞她非常明智，「一个好女孩作出的好决定」，认为决定利于控制支出，避免过度消费，既保障了终身未来，每周筹集的资金还可继续用于投资，但就建议她必须注意身体健康，保证长寿。有人指，如果得奖者是自己，也会这样做，然后继续努力工作，认为稳定的现金流比单笔大额奖金要好。

然而，亦有不少声音批评Brenda无知，认为若将100万加元作投资，每周赚的钱比1000加元还多。有人称她忽略了通货膨胀，10年后奖金就「只值硬币了」，认为应该直接全款买楼。另外，有人指出，若Brenda一年内因意外或疾病去世，家人将一无所有，而领取全款后再进行投资还能保证家人获得相关收益。

