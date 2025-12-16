金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘

随着美国减息预期持续，加上忧虑AI前景触发避险需求，令市场重燃对贵金属投资的热情，其中金价及银价近日已突破4,300美元及63美元关口，截稿时全年累升逾65%及近120%。展望2026年，有分析师预计明年金价可升至每盎司5,000美元，白银最高目标价更达100美元；换言之，两者潜在升幅达15%或近六成。然而，摩通一份报告指出，由于黄金和白银在彭博商品指数（BCOM）权重已严重超标，在明年1月的指数再平衡期间或将迎来大量「技术性沽盘」，期货沽盘规模料分别占白银和黄金总持仓量的9%和3%。

金价明年下半年料缓步下行

综合媒体报道，澳新银行预期金价明年走势将呈现「先高后低」，升势集中于上半年，并且最高可达4,800美元，主因受惠于投资资金流入及各国央行「持续强劲」的买金行为。不过，该行认为，随着美国联储局宽松周期于明年下半年接近尾声、美国关税政策影响逐步明朗，以及经济前景趋于稳定，预计金价下半年将缓步下行。

Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven早前亦指出，金价过去两年表现出色，人们有理由质疑其升势能否持续，亦可能正处于泡沫区域，但并不意味明年就会爆破，并指「我们持续看到全球金融市场发生结构性转变，这将支撑金价长期走高」，因此2026年很容易达到5,000美元。

大行料美最终豁免白银关税

白银方面，除了与黄金一样受息口预期影响之外，太阳能、电动车、数据中心和AI基础设施的爆发式增长，也令其拥有双重属性（贵金属及工业金属）的优势得以体现。有分析师认为，2026年白银价格可达每盎司75至80美元，亦有包括法国巴黎银行在内多位分析师甚至预测可见100美元。

澳新银行则指出，白银持续获得多重支撑，包括市场供应短缺、美国进口政策不确定、工业需求坚挺，以及强劲的投资资金流入。但报告指出，「鉴于美国是白银净进口国，预计将豁免白银关税」，一旦消息确认，白银或从美国外流，从而缓解市场供应紧张的局面。

「假日买盘」大战「被动沽盘」

针对金价明年初走势，摩根大通一份全球大宗商品研究报告中提到，在过去10年，数据显示金价在每年最后10个交易日至翌年首20个交易日期间，平均上涨4.6%，而且上涨机会率高达80%，而且这种「假日买盘」通常也会传导至白银和铂金。

但要留意的是，黄金和白银于明年初恐迎来巨大的「技术性沽盘」。摩通指出，彭博商品指数（BCOM）将于明年1月进行年度权重再平衡，但因黄金和白银连续3年大幅跑赢其他大宗商品，使其权重升至过高水平，当指数权重回归目标配置，跟踪该指数的被动型基金将被迫卖出黄金和白银期货头寸。

白银抛售压力将较黄金大

有关操作料集中在明年1月8日至14日期间进行，届时白银将迎来较沉重抛售，沽盘规模约占其期货市场总未平仓合约约9%；虽然黄金的沽盘规模比例较低，约占其期货市场总未平仓合约约3%，但考虑到黄金庞大的市场体量，其抛售金额仍然十分可观。

报告又提醒，尽管去年类似的指数抛售，并未能阻止季节性上涨趋势，但考虑到今年白银的抛售压力明显更大，投资者需密切关注会否打破历史规律。

金价升势背后有央行支持

至于在黄金与白银选择之间，外界普遍更看好黄金。高盛认为，如果家庭或机构能够切实增持黄金以作为分散风险的手段，尤其在全球宏观经济不确定性下、包括对财政前景担忧时，这将可能大幅推高金价。该行预测，金价到2026年底将达到4,900美元，同时如果私人市场的购买量超出近年来一直主导需求的央行范围，有关预测将存在「显著的上涨风险」。

事实上，全球央行过去3年买入超过2,300吨黄金，黄金储备超过3.6万吨，相反白银官方储备几乎为零；同时，两者市场深度差异悬殊，黄金日交易量约1,500亿美元、白银则仅50亿美元，一旦市场出现极端波动时，白银风险必然较黄金为高。