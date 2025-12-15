减息有股可炒｜曾渊沧

美国联储局上周宣布减息0.25厘，不过，减息后的第一个交易日，恒指先升后回跌，要等到第二个交易日，看到美股创新高，恒指才大幅回升，一度升上26000点，但是最后收市时仍然低于26000点，与美股比较，是相对弱势。看来，近期又有不少香港资金跑去炒美股。前阵子炒得火热的科技股由高位向下调整，至今仍未有明显的回升趋势，不少高位才入场追入科技股的小股民，现在都成了蟹民。

银行及保险股受惠减息

无论如何，减息还是有股可炒的，汇控（005）与渣打（2888）股价都创新高，而且升势凌厉。汇控与渣打都是香港的发钞银行，另一间发钞银行中银香港（2388）的表现也不错。减息对银行股有利，因为令更多企业向银行借钱做生意，从而推动经济增长；减息也使到银行的坏帐减少，增加利润。

保险业在性质上也属于金融机构，减息不但有利于银行业，对保险业也有利，保险公司收了保费，大部分用来投资于股票与债券，减息提高了保险公司的投资利润，也使到更多人买保险以提高资金回报，保险公司的保单会增加。中国人寿（2628）、友邦保险（1299）的股价都在减息后炒上。

科技股必能翻炒

中共中央在上个星期也召开一年一度的中央经济工作会议，制订2026年的经济政策。今年的工作会议制订了八大工作，没有多大的新政策，基本上是加强每一项目前正在做的工作。既然会加强，前阵子高价买入科技股的股民也不必太担心，相信不必等太久，科技股必能翻炒，毕竟，发展科技是当前重中之重的战略。

重卡及拖拉机不存在「内卷」

明年的工作目标之一是「反内卷」，目前「内卷」最严重的行业是汽车业。不过，面对「内卷」的汽车业主要是指小汽车，重型卡车生产商不多，「内卷」不严重，中国重汽（3808）是最佳例子，可以考虑。此外，农村的拖拉机也同样不存在「内卷」，一拖（038）股价表现得也很不错。

宁德时代获国际大户捧场

另外，虽然小汽车「内卷」问题严重，但生产电动车电池的宁德时代（3750）的生意则好的很。宁德时代几乎是垄断生意，而且是世界性的垄断，这只股的H股才上市不久，我是在上市的第一天在市场买的，买入的原因是我看到宁德时代的H股股价远高于A股，这是很少很少看到的情况，不常发生的事发生了，一定是机会。

为甚么H股股价会高于A股？理由是老外在抢购，老外看好宁德时代，但是A股市场有太多的限制，因此决定买H股，这些老外包括很有钱的国际基金大户。

曾渊沧

