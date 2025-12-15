Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰「开放银行」服务快增至8行 连接其他银行客户量按季增50%

投资理财
汇丰透过参与金管局的「户口互联」计划，自去年12月推出「开放银行」服务，让客户可在汇丰流动理财应用程式上查阅其他银行户口结余，最近又新增功能让客户查阅其他银行户口的即时交易详情。汇丰香港零售银行及财富管理业务数码平台及人工智能主管郭哲明（Kazimierz Kelles-Krauz）表示， 至今授权该行透过开放银行服务连接至其他银行的客户量，每季度按季增幅均达50%，而使用该服务的客户登入数码平台的频率比其他客户高近两倍。

港人认知度大幅升至85%

郭哲明称，目前该行的开放银行服务可跟7间银行连接，包括中银、渣打、恒生、招商永隆、花旗、星展及东亚，预计可连接的银行数目快将增至8间。该行会研究开放银行下的客户数据，好为客户提供更个人化的服务，故此正在测试一些用例，主要有关户口整合、户口升级、简化贷款审批。他指已有户口升级的成功案例，且客户反应正面。

上季汇丰就开放银行服务向1,000名至少有2个银行户口的港人进行调查，发现受访者对开放银行的认知度从55%大幅提升至85%；67%人能识别已推开放银行服务的银行，并以汇丰的认知度最高。

下阶段或涵盖查阅定存资料

调查又显示，除了整合户口和优惠之外，用户亦希望得到其他服务，包括个人化提示（51%）、 个人化财务建议（47%）及财富管理支援（45%）。他指这都是该行开放银行服务未来聚焦的方向。现时服务可让客户查阅其他银行的往来及储蓄帐户结余，以及60日的即时交易纪录，日后将延长至120日。下阶段开放银行或涵盖查阅定存资料，惟取决金管局，目前仍在商讨中。

此外，他指今年汇丰推出了615项新功能以提升流动理财App服务。截至10月，每月至少登入一次该App的活跃用户按年增两成，每日平均活跃用户量按年增12%。在AI方面，汇丰已确立五大发展范畴，包括客户服务及体验、客户尽职审查、信贷与贷款、工程与技术、员工产能。该行正积极试运和部署AI，尤其在发展个人化产品和服务等方面。

