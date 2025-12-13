储蓄型寿险肥了经纪 定期寿险划算32%｜蓝血工厂

香港人出名精明，去街市买棵菜都要攞条葱；但在中环那几幢摩天大厦里的金融游戏面前，这份精明往往会自动缴械。

尤其是买保险。

咨询公司 Quinlan & Associates 的 Benjamin Quinlan 最近发了一份报告，题目很长，叫《BTIR 2.0 – Buy Term, Invest the Rest》，拆穿了香港保险业一个行之已久的「公开秘密」。报告指出，香港人寿保险市场一年吸金 3,740 亿港元，当中四分之三的新单都是带有储蓄成分的终身寿险（ Whole Life Insurance）。

香港的中产阶级，最喜欢这种「一张单包生包死包储钱」的懒人餐。保险代理（Agent）或经纪（Broker）会告诉你：供完这份单，既有保障，老来还有一笔可观的 Cash Value，甚至可以富传三代。听起来很美好，像极了维多利亚时代的童话。

但 Benjamin Quinlan 的报告却像那个指出皇帝没穿衣服的小孩，冷冷地列出五大缺点：保费贵、回报低、红利实现率（Fulfillment Ratio）货不对办、退保蚀大本，还有最重要的一点——利益冲突（Conflict of Interest）。

原来你交的保费，大部分不是用来「保」你的命，而是先「保」了这些中介人的荷包。报告指，终身寿险的佣金远高于定期寿险（Term Life），这就解释了为何你的经纪总是一脸诚恳地劝你不要买 Term Life，说那是「消费型」，供完就没了，很不划算。

然而，数据是残酷的。传统保险公司这类终身寿险，保费可以比同等保额的定期寿险贵 22 倍。你以为多付的钱是拿去投资？抱歉，香港大保险公司近六成资产买了债券，过去几年回报连 S&P 500 的车尾灯都看不到。更讽刺的是，那些非保证红利的平均实现率只有 79%，即是说好的 100 元，最后只给你 79 元，这在商业世界叫 Breach of Contract，在保险界却叫「非保证」。

西方世界早已流行 "Buy Term, Invest the Rest"（BTIR），即是「买定期寿险，余钱自己投资」。这才是 Blue Blood 的理财智慧：将保障与投资分家。

这份报告提出了一个 "BTIR 2.0" 的概念，简言之就是利用科技去中间化。现在有虚拟保险公司，又有数之不尽的网上投资平台，前者将定期寿险保费压低达 32%，后者将投资费用减半。结果如何？报告算过，走这条数码化 BTIR 路线，长远回报随时比买份传统储蓄型寿险高出 2.5 至 6.8 倍。

这是一个 IQ 题：你是愿意每个月供一笔巨款，养活中环／太古坊甲级写字楼的租金和经纪，换取一个几十年后可能缩水的承诺？还是用十分之一的价钱买个纯保障，将省下来的钱自己买 ETF 或者交给 Robo-advisor 打理，实实在在地握在手里？

香港目前的「身故保障缺口」高达 6.9 万亿元。为什么？因为Agent卖你的保单太贵，而你买不到足够的保额。

当然，这需要「Financial Discipline」（财务纪律）。香港人之所以依赖储蓄型寿险，很大程度上是因为缺乏自制力，需要保险公司充当那个拿著籐条的保姆，强迫你储钱。但今时不同往日，在 D2C（Direct-to-Customer）年代，做个负责任的成年人，其实比想像中容易，也便宜得多。

以前资讯不对称，买保险是买一份信任；现在数据摊在阳光下，买保险应该是买一份精明。至于那些还在推销「供死会」式储蓄型寿险的，或许该想想如何转型做真正的 Wealth Advisor，毕竟，在这个 AI 年代，单靠 Information Asymmetry 赚钱的日子，恐怕已经进入倒数了。

蓝血工厂