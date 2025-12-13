活期低息仍有捧场客？ 「应付日常周转灵活性高」 一类产品亦可随时提取

香港银行活期利息近乎零，有网民近日发帖讨论，为甚么身边不少人仍将资金放活期，又见老人家宁愿把钱放银行都不买银债。不少网友加入讨论，有人称自己只是想安心睡觉，或者说「钱够使就算，多啲少啲冇所谓」，有人抱怨券商「出金」（提款）过程太慢，「星期六日无得出金」，为应付日常周转、找数，故需要将资金放活期户口。

事实上，活期存款胜在可随时提取资金，因此在短时间需要资金周转、或者紧急需要资金，活期存款较定期存款，以至不少投资产品也灵活得多。

活期存款利率大多接近零，例如其中一间发钞行的活期年利率为0.001%，每日户口存款结余需在5000元及以上，低于5000元则为零息。

把握活期推广最高享18厘

不过，一些银行不时会推出活期利率推广，例如数字银行ZA Bank有「加息星期二」活动，逢周二领取存款加息券，令活期息最高可达9厘年利率；邀请朋友帮手解锁更可达18厘。不过享有高息的存款期有多长，则要视乎抽到的「加息券」而定。存款上限、下限、存期、利率和有效期均以加息券上显示内容为准，推广期至12月31日。

另一数字银行MoxBank的FlexiBoost活期，其港元FlexiBoost年利率按日期递增，首30日为1.8厘，其后30日为2.5厘，最后30日为3.5厘。

活期存款胜在可随时提取资金。

「现金宝」港元产品逾2厘

为了享有资金灵活性，有网友则建议买俗称「现金宝」的货币基金，既有灵活性，年利率也不低。举例在互联网券商富途上提供的港元「现金宝」产品，近七日的年化回报有2.2厘；有美元产品则近3.7厘。

数字银行推日日派息基金

此外，蚂蚁银行周五宣布代理「日日现金派息基金」，于每个交易日派息，投资者于成功认购后最快第二个交易日开始收取利息。若要赎回，该行指投资者于截单时间前提交指示，最快第二个交易日可现金到账。该基金由华夏基金（香港）发行，主要投资于货币市场工具，涵盖短期存款、存款证及政府票据等资产。

发帖人回应网友时表示，短期的美国公债（T-bills）较定存高息，又具有灵活性，有短线闲钱何不投资这些产品？但被其他网友提醒这些短债也有风险。因这类美国公债虽然短期，但也设有到期日，例如4个月、6个月等。投资者虽然可随时沽出套现，一旦债价下跌便会蒙受损失，而即使持有至到期日可取回本金，但这又没有他期望的投资灵活性。

理财疑难，星岛财经揾专家帮你手！请即Email：[email protected]

相关文章：45岁单身女冀10年后退休 每月被动收入2.6万 专家称租楼变数大 吁买楼或移居大湾区

相关文章：打工仔上缴薪金给太太管理 临退休惊觉存款仅剩5万 专家：夫妇理财首重沟通

相关文章：港漂月入1.5万自嘲「低过洗碗工」 为香港身份证沦月光族 专家教622储蓄法