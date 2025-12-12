Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

结婚摆酒靠3招「倒赚」几十万？ 网民直言「缺德」宁愿「蚀少少」

投资理财
结婚开支大，除了摆酒、化妆、摄影，有时还要支付外地宾客住宿贵，即使会收到宾客的「人情」，一般也帮补不了多少。然而，近日有网名「woowoomeoww」的楼主与朋友交流时，被「自豪」告知结婚靠3招可以「倒赚」几十万，令她感到震惊，亦引起网民热议，有人还直指此举「缺德」。

woowoomeoww表示，日前有朋友结婚摆酒举办婚宴，询问她「结婚赚咗几多？」她表示自己「要俾几十万左右」；朋友则向她表示，自己结婚扣除成本后「赚咗几十万」令她相当震惊，难以置信表示「原来香港地而家结婚仲有得谂赚钱」。

woowoomeoww透露，朋友的婚礼「拣平价、偏远酒店，所有物资都尽量淘宝，所有service都碌人情牌」，酒席当日摆了约20围，据称大概每位宾客人情1000至1500元左右，再加亲戚送了不少金器。她补充道自己当日亦有出席，「仲突登封翻多过佢封俾我嘅人情」，但就对于安排不完全满意；反观朋友对于婚礼的安排很「自豪，主动同我分享（如何套现）」，woowoomeoww就觉得朋友的婚礼「成件事只为谋利咁，有啲sad」。

事件引起网民热议，纷纷表示震惊直言「闻所未闻」，并称「蚀几万已经好感恩」，「平（衡）到条价（钱）已经孝感动天」、「依家结婚我觉得输少已经当赢」。更有人笑言赚够买楼，「咁好赚，几时再结？好快可以买楼」。亦有人认为不妥，「咁佢都几肉酸」、「碌人情卡佢以为唔洗还咩」、「会唔会有啲缺德」、「人情有赚即系你付出远低过人哋俾你嘅」，「人地辛苦花时间黎，佢应该感到惭愧先啱」、「佢以为人哋唔知，其实宾客感受到，真系好cheap!」

更有人表示听到一个人这么说就知道不要跟这种人来往太多，「因为佢会把握每一个机会cap你水，夹钱生意打工请人全部唔好预佢」。

有即将结婚的人士分享心情表示，本身就预计结婚会「蚀少少」，因为觉得结婚对当事人来讲是开心事，「想邀请大家来分享我嘅快乐」，而不是想大家来「帮手找酒席钱」，所以宾客给多给少都无所谓，指蚀几万已经好感恩，平衡到支出更喜出望外。楼主亦表示，「最紧要系自己同另一半，仲有我地重视嘅人开开心心，好好enjoy到呢一日，咁就值晒了」。

