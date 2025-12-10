保柏香港扩展中国内地及香港医疗网络 提供超过6500间医院及服务点

保柏香港宣布全面扩展于中国内地及香港的医疗网络，客户现可透过遍布两地超过6500间医院及服务点的医疗网络，享受免找数及优先诊疗服务。

服务覆盖全国300个城市

由12月起，保柏香港特选客户可透过全新「保柏绿色健康大使」于中国内地享有门诊及住院优先预约，最快可于五个工作天内安排网络医院的门诊预约。服务覆盖全国300个城市、3600间医院，并享有免找数服务，而且由优先预约、登记、取药，到出院的整个医疗旅程均有专人提供协助。此服务亦包括网络医生，提供从预防保健、日间程序，以至癌症诊疗支援等多项专科服务。

香港提供接近3000个服务点

此外，保柏客户于香港亦可使用接近3000个服务点。「Bupa Care Managers」现于指定诊所驻场，提供个人化支援。服务包括由协助使用Blua Health 健康应用程式、电子药房等数码健康工具，到于诊症时提供指引，或将查询转介至合适的保柏团队。

同时，保柏香港与全港最大健康及美容零售商万宁合作，推出全港首个「药健保障计划」，享有门诊保障的会员可于全港超过60间万宁药房就指定小病小痛享免找数药剂师咨询及