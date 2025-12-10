Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白银价位再创历史新高 今年以来涨幅达112% 超黄金一倍

投资理财
更新时间：15:54 2025-12-10 HKT
发布时间：15:54 2025-12-10 HKT

现货白银白银价格突破61美元/盎司，再创历史新高，曾高见61.61美元/盎司。现货白银年初至今累计上涨112%，涨幅远超黄金价格的60%。

COMEX白银盘中则突破62美元/盎司；上海期货交易所的白银主力合约价格最高涨至14388元/公斤，涨幅超过5%，月线连续上涨8个月。

预期未来数年白银工业需求保持强劲

分析指出，供应短缺、联储局降息在即以及货币贬值风险上升，是推动银价不断上涨的主因。

自11月美国将白银列入关键矿物清单后，市场对特朗普对白银征收关税的担忧不断上升。全球白银库存运往美国，目前中国的白银库存已处于十年来的低点。

交易所交易基金（ETF）资金流入也支撑了银价上涨，上周流入白银ETF的资金规模创7月以来单周新高。Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示，这些资金流动可以快速放大价格波动，并引发短期空头挤压。

白银通常与黄金同向波动，但由于其市场规模较小，对美元的变化更为敏感，波动性也更强。白银的价格远低于黄金，吸引了寻求更低成本避险资产的投资者，同时在工业领域的应用也十分广泛。

City Index与FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，「市场预期未来数年白银的工业需求将保持强劲，这也是银价被不断推高的原因。」他补充说，目前的买盘动能非常强劲。

未来三个月白银价可望冲上62美元每盎司

花旗指出，在联储局降息、强劲的投资需求以及实物短缺下，未来三个月白银价格可望冲上62美元/盎司。

美国银行表示，在结构性市场缺口和强劲的工业需求下，2026年白银价格将达到65美元/盎司。瑞银将2026年白银目标价上调至58-60美元/盎司，表示不排除触及65美元/盎司的可能。

