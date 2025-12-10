HIBOR走势｜一个月拆息终止5连升 报3.11厘

香港银行同业拆息 (HIBOR) 于12月10日普遍下跌。与楼按相关的一个月HIBOR在连升5个交易日后回落，下跌1.88点子至3.11435厘。

隔夜HIBOR跌17.97点子，报1.62464厘；一星期HIBOR跌8.68点子，报2.11321厘；两星期HIBOR跌2.35点子，报2.33649厘。

两个月HIBOR跌0.14点子至3.07816厘；三个月HIBOR跌0.26点子至3.07155厘。反观，六个月HIBOR升0.64点子至3.10637厘；十二个月HIBOR微升0.04点子至3.14238厘。

相关新闻：HIBOR是什么？银行同业拆息最新走势+H按解释 供楼必睇！