强积金实施25年 总资产增至1.5万亿 今年净投资回报率15%

积金局主席刘麦嘉轩今天（9日）发表网志，表示12月1日是强积金制度实施25年，强积金总资产已增至1.5万亿，今年初至今的净投资回报率约15%。

各类基金年率化表现均录正回报

刘麦嘉轩表示，自强积金实施以来截至今年10月底，各类基金的年率化投资表现均录得正回报，而占强积金总资产合共八成的股票基金和混合资产基金，更分别平均录得240%及200%累积净回报，或5%及4.5%年率化净回报，跑赢同期1.8%年率化通胀。

越来越多打工仔自愿性供款

除强制性供款以外，越来越多打工仔女和雇主亦作出自愿性供款。今年首三季的强积金总供款额中，有25%属自愿性供款，较十年前同期的比例增长近一倍。

「懒人基金」跑赢年率化通胀

她指出，2017年推出俗称「懒人基金」的预设投资策略（DIS），采取分散投资的原则，并设有收费上限，其物有所值的特色有助提升退休储备，是其广受打工仔女欢迎的原因。自推出以来，DIS旗下核心累积基金平均录得6.9%的年率化净回报，跑赢同期1.8%年率化通胀。随着强积金计划加入「积金易」平台，DIS收费上限进一步降低，变相增加净投资回报。

有信心未来行政费进一步降低

她又指，当强积金计划加入积金易后，行政费不可高于积金易目前37点子的收费水平，减费惠及超过1,000万个计划成员帐户，占整体计划成员帐户逾九成，除了直接降低行政费，更能成为另一个促进市场竞争的动力。随着越来越多人使用电子方式管理强积金，有信心行政费未来能够进一步降低，令所有计划成员受惠。