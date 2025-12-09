Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

强积金实施25年 总资产增至1.5万亿 今年净投资回报率15%

投资理财
更新时间：10:38 2025-12-09 HKT
发布时间：10:38 2025-12-09 HKT

积金局主席刘麦嘉轩今天（9日）发表网志，表示12月1日是强积金制度实施25年，强积金总资产已增至1.5万亿，今年初至今的净投资回报率约15%。

各类基金年率化表现均录正回报

刘麦嘉轩表示，自强积金实施以来截至今年10月底，各类基金的年率化投资表现均录得正回报，而占强积金总资产合共八成的股票基金和混合资产基金，更分别平均录得240%及200%累积净回报，或5%及4.5%年率化净回报，跑赢同期1.8%年率化通胀。

各类基金的年率化投资表现均录得正回报。
各类基金的年率化投资表现均录得正回报。

越来越多打工仔自愿性供款

除强制性供款以外，越来越多打工仔女和雇主亦作出自愿性供款。今年首三季的强积金总供款额中，有25%属自愿性供款，较十年前同期的比例增长近一倍。

越来越多打工仔女和雇主作出自愿性供款。
越来越多打工仔女和雇主作出自愿性供款。

「懒人基金」跑赢年率化通胀

她指出，2017年推出俗称「懒人基金」的预设投资策略（DIS），采取分散投资的原则，并设有收费上限，其物有所值的特色有助提升退休储备，是其广受打工仔女欢迎的原因。自推出以来，DIS旗下核心累积基金平均录得6.9%的年率化净回报，跑赢同期1.8%年率化通胀。随着强积金计划加入「积金易」平台，DIS收费上限进一步降低，变相增加净投资回报。

DIS旗下核心累积基金平均录得6.9%的年率化净回报。
DIS旗下核心累积基金平均录得6.9%的年率化净回报。

有信心未来行政费进一步降低

她又指，当强积金计划加入积金易后，行政费不可高于积金易目前37点子的收费水平，减费惠及超过1,000万个计划成员帐户，占整体计划成员帐户逾九成，除了直接降低行政费，更能成为另一个促进市场竞争的动力。随着越来越多人使用电子方式管理强积金，有信心行政费未来能够进一步降低，令所有计划成员受惠。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
21小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
20小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
5小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
14小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
18小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
17小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
15小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
2小时前