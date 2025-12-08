Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

抽新股要避开两类股｜曾渊沧

新股热潮显著降温，遇见小面（2408）上周五一上市就跌穿招股价，最终收报5.08元，较招股价低近28%。现时认购新股不包赚钱，投资者该如何选择？这期我们谈谈选择新股的原则。

生命科技股及Al股仍值博

先谈近年那些一上市就升的股，其中不少是生命科技股及Al股，这些股一般在上市时仍然亏损，股民投入的钱是用来进一步研究发展，因此，对小股民来说是买一个希望，憧憬将来会赚钱，目前那些股价比上市时狂升许多倍的生命科技股，当年上市时也一样没有利润。当然，当年同一个时候上市的生命科技股中，不是全部都会赚钱，其中一半以上至今仍在亏损，股价也自然成为仙股。但是，买10只只要中两只，所赚到的利润是远远超过亏掉的股，因此值得一赌。

AI股是新事物，有点像当年的科网股，最终科网股泡沫爆破，股价暴跌，但是在泡沫爆破前，炒足一年，现在只是Al概念股的炒作初期，相信离暴跌还是有一些时间，现阶段申请新股赚钱的机会应该还是很大。上市后如果急升也不妨收起来再观察，如果没有急升，那么不论是亏钱还是赚钱，不妨卖掉，取回资金再申请其他新股。

消费股需留意PE是否太高

遇见小面则属于消费股，认购消费股之前，不妨亲身去看看这间企业的生意如何。遇见小面是一间餐馆，很简单，去店面门口看看有多少人在排队？有兴趣的话还可以光顾一次，看看好不好吃，性价比如何？

然后，更重要的是读一读招股书中的一些内容，不必翻阅厚厚的一本书，只需要知道历史P/E值及预期P/E值是多少就够了。P/E太高者根本不值得申请，因为目前大部分消费股的P/E值都很低。

汽车等「内卷股」宜避开

「内卷股」也是应该避开的新股，汽车股就是「内卷股」，前阵子有间汽车股上市，来路还很大，与华为有关联，但是上市后，股价表现依然令人失望。

矿业股受惠美国狂印钞票

矿业股可以申请，特别是金、银、铜这三种在过去几千年都被视为货币的金属是近期的潮流，这是炒潮流。美国狂印钞票，债务危机重重，金、银、铜这三种传统货币值钱了，铜更是半导体产业的重要材料，生产覆铜面板的建滔积层板（1888）的股价更一度上涨1倍。

比较之下，今年新股上市，跌破上市价的股仍是少数，因此，逢新股都申请也是不会太错。唯一担心的是借钱认购而出现不足额申请，自己分到太多股，同时股价一上市就跌破上市价，亏损也许还真不少，因此应该尽量在截止申请孖展的那一天才申请，先留意有关新股孖展申请超额的新闻。

为了增加中签的机会，可以考虑以孖展方式申请。目前证券业竞争激烈，孖展利率偏低，因此，借钱以提高中签率是可以接受的风险。

