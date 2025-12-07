不敢高追科技股有何选择？ 两类板块结合如隐藏宝藏 李声扬：总比持有现金好

即使只讲美股，除了科技股外，还有很多其他选择，近期美国的小型股、以及价值股表现都强劲，相关ETF都破顶。若投资者担心AI泡沫，或者未入市而不敢高追科技股，也可以留意小型股和价值股，这总比持有现金为好。

在美国股市中，价值股和小型公司一直吸引着部份寻求长期回报的投资者。价值股现在通常指低估值的股份，它们往往来自成熟行业的公司，拥有稳定的资产和现金流，但因短期市场波动或行业周期而被忽略。相较之下，小型公司则是市值较小的企业，通常在增长阶段，充满创新潜力却也伴随着不确定性。这两者结合时，形成了一个独特的投资领域，让投资者能从中发掘隐藏的宝藏。

价值股提供一种防御性策略

价值股的概念源自于投资大师班杰明·葛拉汉（Benjamin Graham），他强调购买股票时应像买入整个企业一样，注重安全边际。美国的价值股多见于传统行业，如制造业、金融服务或能源领域。这些公司可能拥有强大的品牌或专利，但市场情绪让它们的股价暂时低迷。有些投资者青睐价值股，因为它们提供了一种防御性策略：在经济下行时，这些股票的稳定性往往优于增长股。它们像是一座坚固的堡垒，保护投资组合免受剧烈波动的冲击。

小型公司代表了高增长可能

小型公司则带来不同的魅力。这些企业通常在纳斯达克或纽约证交所的小盘指数中活跃，它们不像大型蓝筹股那样被华尔街分析师紧盯，因此更容易被低估。小型公司往往由创业者领导，专注于新兴技术、生物医药或消费趋势。它们的敏捷性让它们能快速适应市场变化，例如在技术转型中抓住机会。许多如今的巨头，如亚马逊或特斯拉（Tesla），在起步时都是小型公司，证明了这种投资的潜力。对投资者来说，小型公司代表了高增长的可能，虽然过程充满曲折，但成功时的回报往往令人惊艳。

当价值股与小型公司交集时，便形成了小型价值股这一细分领域。这些股票结合了低估的价格与增长的潜力。在美国市场，这类股票常见于区域性银行、工业供应商或科技初创企业。它们不像大型价值股那样保守，也不像纯增长型小型股那样冒险。投资小型价值股需要耐心，因为这些公司可能需要时间来证明其价值。经济复苏期往往是它们发光的时候，当市场重新评估它们的资产和前景时，股价可能迎来反转。

提防价值陷阱或流动性不足

然而，投资这些领域并非没有风险。价值股可能陷入「价值陷阱」，即公司基本面恶化导致股价长期低迷。小型公司则面临资金短缺、竞争激烈或监管变化的挑战。它们的流动性较低，意味买卖时可能遇到困难，尤其在市场恐慌期。美国的经济环境，如利率变动或通胀压力，也会放大这些风险。投资者应分散持股，避免将所有资金押注单一股票或行业。

ETF让散户以简便方式入市

为了有效投资，了解市场动态至关重要。价值股投资者常使用基本面分析，检视公司财务报表和竞争优势。小型公司则需关注管理团队的远见和创新能力。指数基金或ETF提供了一种简便方式，让散户能参与这些领域，而无需挑选个股。例如，追踪小型价值指数的基金或ETF能平衡风险与机会。笔者本身也持有价值股ETF（IWD）和小型股ETF（VB）。

总之，美国价值股和小型公司为投资者开启了一扇通往潜在财富的门户。它们强调纪律与远见，而非追逐热门趋势。在多变的股市中，这些股票提醒我们：真正的价值往往隐藏在不起眼的地方。透过谨慎研究和长期持有，投资者能从中收获不只财务回报，还包括对市场的深刻洞察。

Patreon作者 李声扬

