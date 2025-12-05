强积金首三季回报逾15% BCT调查：市民满意度未同步上升

强积金受托人BCT表示，11月的AQUMON MPF「综合基金指数+通胀指数」于2025年下半年失守，录得 -0.25%的轻微跌幅。BCT业务定位及客户方案高级总监王玉麟指，虽然2025年11月强积金市场短暂回落，但全年表现依然亮眼，强积金总资产更连续第七次创下历史新高。

平均满意度仅5.2分

虽然2025年年初至第三季回报逾15%，但市民的满意度却未能同步上升。据BCT由2023年11月至2025年10月期间，每月随机抽选香港市民进行调查并编制的《强积金回报满意调查》（截至今年10月）的数据显示： 受访者认为未来5年合理的强积金年均回报率为 6.4% ；现时对强积金回报的平均满意度仅 5.2 分（满分 10 分） 。

王玉麟表示，在今年强积金市场普遍造好的情况下，调查显示的平均满意度仅略高于「一般」水平，反映出投资者存在「心理落差」，投资者往往对短期波动更敏感，忽略了长期回报的累积。满意度仅属中位数，显示不少市民对强积金投资表现缺乏深入理解，甚至抱持「漠不关心」态度。

勿凭一两个月表现判断成效

他指，即使市场表现良好，若市民不主动管理帐户，回报感受仍然有限。强积金是长线投资，不能单凭一两个月的市场表现来判断成效。对打工仔而言，即使市场短期波动，长期持续供款与资产配置才是确保退休保障的关键。

IPP Financial Advisers Limited 董事彭永东表示，今年截至第三季，强积金成员人均回报超过15%，创近年新高，总资产达15,300亿港元。积金局数据显示，强积金总资产中约11%配置于保守基金，过去一年平均回报2.5%，但减息周期将压缩其未来表现，低风险成员需留意收益潜力下降。定期检视强积金投资组合属长线理财关键，而紧急之事；建议设定定期提示或使用自动化工具，将组合检讨定期化，避免错过调整时机。

