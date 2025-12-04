Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

投资可能输光 理财永远不会错｜周显

投资理财
网上讨论区有一篇帖文题为《点解学校读书唔教人理财？》﹕「如果中学有理财课，讲股票、税务、杠杆、投资心理学，唔知可以救返几多个年轻人唔好被市场玩死。」

有一个网民正确地留言：「教完输咗大把人跳楼都似。」

由于该帖文被《星岛头条》所报道，因而引来教育局的回应，教育局的回应很妙：「当局一直致力推动理财教育，学校课程包括小学人文科、个人、社会及人文教育、科技教育、数学教育，以及德育、公民及国民教育，已涵盖理财教育的学习元素。」

很多人搞错「理财」和「投资」

笔者写过一本书叫《理财密码》，自我感觉良好，觉得水平甚高，销量也不错，第一版销清，第二版则卖不完。

顾名思义，这本书的主题是「理财」，但上述的人们包括那位连登仔，似乎搞错了「理财」和「投资」，他想要学习的是投资，而不是理财，而教育局的回答则是社会及人民教育、德育及公民教育、科技和数学，已有了所有的理财元素。

简单点说，你学投资，可能令你输光，但你学理财，则永远不会错，但却不会令你赚钱。我的《理财密码》也只讲理财，不讲投资。

周显
 

