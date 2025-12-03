大埔宏福苑五级火｜保监局找到1100张产险及7600张寿险保单 中国太平首批赔付537万

大埔宏福苑五级火至今造成最少156人死亡，包括1名消防员殉职，社会气氛一片哀伤。保监局行政总监张云正今日（3日）出席一个论坛后透露，局方在大埔宏福苑火灾后已成立专责小组跟进，目前已找到1,100张涉及的产险保单，以及7,600张寿险保单。对于涉事工程顾问公司结业会否影响索偿，张云正强调保险属于合约，虽然当中涉及法律考虑，但相信问题最终能获解决，而保监局作为监管机构亦会介入及尝试协调。

料保费不会因单一事件增加

综合媒体报道，张云正指保监局成立的专责小组，主要是要寻找涉及火灾的保单，以及确保理赔资源和过程流畅，又指已主动接触几乎全港所有活跃的寿险公司，均持尽力协助态度。

对于往后保险定价问题，他称大多数本港保险公司背后都有再保险公司支援，保险属风险分担。虽然他不敢断言未来保费不会增加，但相信不会因单一事件而全部由香港保费承担。

中国太平：首批9宗家居保赔逾537万

另一方面，承保该屋苑维修工程项目的中国太平保险（香港）（下称「太平香港」）宣布，日前已完成火灾事故首批共9宗家居保险的赔付工作，合共支付赔款537.2万元。

针对大埔宏福苑火灾事故保险情况，母公司中国太平（966）声明指，太平香港承保了宏福苑维修工程项目的建筑工程全险、建筑雇员赔偿保险，业主立案法团第三者责任险以及财产全险、公众责任险，并承保了部分住户的家居保险、家佣险。太平香港将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，强调做好保险理赔及客户服务。

