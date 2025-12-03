GUM称强积金11月人均亏损64元 年初至今回报4.4万元

强积金顾问公司GUM公布今年11月强积金表现，11月「GUM强积金综合指数」微跌0.02%，报284.8点，强积金人均亏损64元，而年初至今人均赚44,133元。GUM首席投资总监刘嘉鸿表示，美股因华府持续停摆引发流动性紧张及AI泡沫论再起而下挫，使强积金11月中人均一度亏损达4,000元。

GUM表示，股票基金在11月整体回报微升0.02%。当中，表现最好的为「其他股票基金」，录得9.5%升幅，年初至今回报19.8%，主要因康健护理主题的基金贡献大部分升幅。

表现最弱的是「亚洲股票基金」，11月跌2.8%，原因在于此类基金对韩国市场有一定程度的配置比例，且集中于AI及半导体板块，加上韩国股市今年涨幅领先亚洲，一旦AI泡沫疑虑升温，回调幅度亦相对显著，拖累整体表现。整体而言，年初至今，大中华及中港股票类基金仍保持领先，年内升幅逾30%。

懒人基金回报最好

在混合资产基金方面，GUM指，混合资产基金于11月整体微跌0.25%。股债混合比例较平衡、投资地区较分散的混合资产基金表现较好。GUM表示，预设投资策略基金（俗称懒人基金）回报最好，当中核心累积基金及65岁后基金，两者均微升0.1%，年初至今分别有13.4%及6.4%升幅。

至于固定收益基金指数11月整体回报微升0.25%，受减息预期增加影响，债券基金持续维持上升动力。其中，港元债券基金表现最佳，单月升幅达0.8%，年初至今累计5.8%。回报最落后的是强积金保守基金，单月升幅0.2%，随美国进入减息周期、全球利率下行，其回报将继续受压。

刘嘉鸿：美股本月有望录正面表现

GUM首席投资总监刘嘉鸿表示，美股因美国政府持续停摆引发流动性紧张及AI泡沫论再起而下挫，使强积金11月中人均一度亏损达4,000元。不过停摆结束后，且第三季科技巨头财报普遍亮眼，显示企业对AI的资本投入已转化为实质盈利引擎，云端、晶片及广告业务均录得强劲增长，使市场信心回稳。

展望12月，刘嘉鸿称，在恐慌情绪退潮、联储局减息预期升温带动下，美股有望录得正面表现，但须留意虚拟资产的波动已开始影响主流投资市场所带来的风险。

资产配置方面，GUM策略及投资分析董事云天辉表示，强积金10月和11月的走势雷同，都是「月中下跌，月尾追平」，当中科技类比重较高的基金波幅尤其显著，原因在于高估值板块更容易受消息面影响而出现剧烈波动。虽AI泡沫疑虑扩散至亚洲，但港股展现相对韧性，建议成员定期检视风险承受能力与投资目标，避免受短期消息急买急卖。

